КСИР сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах у Ормузского пролива
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что два нефтяных танкера подорвались на морских минах вблизи Ормузского пролива. Заявление КСИР привел иранский телеканал Press TV.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана.
Тегеран намерен сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на отдельные проходы судов, интенсивность движения в проливе остается значительно ниже, чем до начала конфликта.