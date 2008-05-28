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Потребительские кредиты и кредитование физлиц; кредиты наличными и кредитные карты; кредитование на приобретение товаров в торговых сетях, автокредиты и займы под залог автомобилей; погашение ссуд заемщиками, статистика Объединенного кредитного бюро, показатель долговой нагрузки, соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу; рост числа закредитованных граждан, перекредитованность россиян, усилия ЦБ по сдерживанию рынка — последние новости и все самое важное о потребительских кредитах в теме «Ъ».