Микропортфель растет в длину

По итогам первого квартала микрофинансовые организации (МФО) показали рост портфеля займов почти на 5% при сокращении — впервые за два года — объема выдачи, на 6,4%. Такой результат стал возможен благодаря широкому внедрению МФО аналога банковских карточных кредитов, когда одобряется некий лимит, в пределах которого заемщик может брать займы несколько раз без повторного заключения договора.

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Крупнейшая саморегулируемая организация на рынке микрофинансов — СРО «МиР» подвела итоги первого квартала 2026 года. Согласно данным СРО, по итогам января—марта совокупный портфель микрозаймов составил 545,9 млрд руб., увеличившись на 4,9% за квартал. При этом объем выданных новых займов впервые за два года сократился — на 6,4%, до 357 млрд руб., по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Сокращение выдачи произошло, даже несмотря на рост числа договоров займа.

«Количество действующих договоров микрозайма составило 26,7 млн, увеличившись за квартал на 1 млн,— приводят данные в СРО "МиР".— Рынок фиксирует повышенный спрос населения на заемные средства».

Рост портфеля займов при сокращении выдачи произошел за счет переориентации рынка на более длинные займы, отмечают в СРО «МиР». «Следствием этого является увеличение портфеля с одновременным снижением его оборачиваемости»,— поясняет гендиректор Moneyman Артем Быков. Активное развитие получили у МФО так называемые кредитные линии. «Это своего рода аналог кредитных карт, когда клиент может тратить средства в рамках одобренного лимита»,— говорит финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Это действительно сейчас ключевой тренд на рынке МФО, ранее единичные компании имели такие продукты, сейчас практически весь рынок трансформировался в пользу этих решений, говорит директор по развитию бизнеса МФК «Джой Мани» (IT Smart Finance) Юлия Леденева. По ее словам, в первую очередь это связано с повышенной конкуренцией за удержание клиента в свете усиленных регуляторных ограничений. «Раньше данные продукты активно не развивались, так как рынок не заинтересован в полном отказе от PDL-займов (Payday Loans, «займы до зарплаты», то есть краткосрочные.— “Ъ”) ввиду привлекательности их платежной логики, платежного поведения клиентов, экономики займа»,— поясняет господин Быков.

Впрочем, у ставших столь популярными у МФО кредитных линий есть существенные риски. «Риск — несвоевременное выявление сложностей у клиента и невозможность им выполнить обязательства. Поэтому важно производить регулярную сверку во избежание риска дефолта клиента»,— отмечает господин Родин.

По словам гендиректора ГК Eqvanta Сергея Весовщука, рост рыночного портфеля в текущих условиях становится возможным преимущественно за счет продуктов с более длительными сроками кредитования.

На горизонте ближайшего года сегмент PDL-займов продолжит существовать в том или ином виде, но в долгосрочной перспективе единственным жизнеспособным вариантом остается фундаментальный переход на «длинный» портфель, согласен Артем Быков. «Классические МФО расширяют предложения за счет продуктов, более понятных постбанковской аудитории и при этом менее подверженных регуляторному давлению: средне- и долгосрочных потребительских займов (Installment), целевых займов в точках продаж (POS), рассрочек (BNPL), а также тех самых кредитных линий»,— добавляет гендиректор ГК LIme Credit Group Олеся Киселева.

По прогнозам, по итогам 2026 года рынок МФО может снизиться на 22% по выдачам, говорит директор по развитию бизнеса «Альфа-Денег» Надежда Димченко. «Рынок МФО в 2026 году входит в фазу жесткой адаптации,— подчеркивает она.— Главный вызов 2027 года — биометрия. Если к 1 марта 2027 года база "слепков" не достигнет 50% среди клиентов МФО, рынок потеряет до 30% аудитории». С 1 марта 2027 года начнет действовать норма об обязательной идентификации клиентов МФО с использованием биометрических данных, сейчас такое требование есть только для микрофинансовых компаний (в совокупности на них приходится 20% выдач, см. “Ъ” от 27 марта).

Ксения Дементьева