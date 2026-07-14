Ни дать ни взять карты

По итогам июня число выданных кредитных карт не выросло, это происходит второй месяц подряд. Потенциальные заемщики неохотно обращаются за карточными кредитами, а банки не наращивают выдачу из-за жестких регуляторных ограничений. В денежном выражении сегмент пока показывает рост за счет повышения лимитов наиболее надежным клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне банки выдали 1,34 млн кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач не изменилось. Показатель стагнирует второй месяц подряд. Общий лимит по кредитным картам вырос незначительно — на 3% за месяц, до 163,83 млрд руб. Средний лимит по карте за месяц вырос на 3 тыс. руб., до 122 тыс. руб. Полная стоимость кредита (ПСК) по картам в июне составила 50,5%, сократившись на 1 п. п. за месяц.

Всего за первое полугодие 2026 года было выдано 7,5 млн кредитных карт с общим лимитом 859,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 10%, объем — на 3%. По сравнению со вторым полугодием 2025 года количество выдач сократилось на 4%.

«Сложившаяся ситуация — это прямое следствие макропруденциальной политики ЦБ РФ,— отмечает директор развития розничного бизнеса Своего банка Ирина Димитрова.— Во втором-третьем кварталах 2026 года регулятор сохранил жесткие ограничения по кредитным картам и возобновляемым кредитным линиям. Так, на заемщиков с ПДН выше 50% может приходиться не более 10% выдач, а для клиентов с ПДН выше 80% лимит фактически обнулен». Рост рынка сейчас в большей степени обеспечивается увеличением среднего лимита по картам и работой с качественными заемщиками, чем расширением числа выдач, отметили в Альфа-банке.

Важен и фактор замедлившегося снижения ключевой ставки: при ПСК в районе 50% кредиторы по-прежнему предпочитают работать с одобренной базой, а не расширять воронку новых заемщиков, добавляет госпожа Димитрова. По словам руководителя направления по развитию потребительского кредитования Инго-банка Дмитрия Долженко, привлекательность кредитных карт в последнее время заметно снизилась, так как для сохранения доходности банки уменьшили сроки льготного периода до 55 дней и увеличили процентные ставки до 50–60% годовых. При этом основная часть экономически активного населения уже имеет действующую кредитную карту, добавляет он.

«Мы действительно видим, что российский рынок кредитных карт вошел в стадию насыщения. Активная клиентская база достигла почти 30 млн человек, банки уже охватили практически всех платежеспособных заемщиков»,— отмечает владелец продукта кредитные карты ОТП-банка Константин Желудов. Рынок сегодня развивается за счет повышения среднего лимита по новым картам и более точечной работы с клиентской базой, отмечает CEO Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак.

Потенциал для роста сохраняется, однако в текущих условиях он во многом будет зависеть от изменения макроэкономической ситуации, стоимости фондирования и регуляторных параметров, полагают в Альфа-банке. По оценкам ВТБ, рост рынка кредитных карт по итогам года не превысит 1%. По мнению гендиректора ОКБ Михаила Алексина, вполне вероятно, что до конца года выдачи останутся на текущем уровне или даже начнут снижаться, если рынок окончательно перенасытится уже имеющимися на руках у граждан картами. Как минимум до конца 2026 года динамика в сегменте будет вялой и близкой к состоянию стагнации, согласен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, активной жизненной фазе сегмента препятствуют сразу несколько разнородных факторов: рост кредитного риска на фоне общей закредитованности и недопустимость ситуаций, когда отказы по заявкам на потребительские кредиты компенсируются утилизацией лимитов по кредитным картам, структурный дефицит ликвидности (внебалансовые обязательства в рамках невыбранных лимитов по кредиткам требуют хотя бы частичного покрытия высоколиквидными активами), довольно жесткое регулирование розничного кредитования. Можно ожидать лишь умеренного роста выдачи в третьем квартале, в сезон отпусков и по итогам года, заключает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Ксения Дементьева