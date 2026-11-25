Отдельные микрофинансовые организации (МФО) используют схемы обхода требований регулирования, например, открывают кредитные линии сроком более 1 тыс. лет, обнаружил Банк России. Об этом сообщил глава департамента небанковского финансирования регулятора Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.