Банк России выявил случаи выдачи кредитов МФО на тысячу лет
Отдельные микрофинансовые организации (МФО) используют схемы обхода требований регулирования, например, открывают кредитные линии сроком более 1 тыс. лет, обнаружил Банк России. Об этом сообщил глава департамента небанковского финансирования регулятора Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Кроме того, МФО предлагают оформить заем с искусственным занижением полной стоимости кредита (ПСК) за счет плавающей ставки. «Это когда первые 100 дней у нас ПСК — 292%, далее — 20%, а в результате среднее получается 98%»,— объяснил господин Кочетков (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель ЦБ отметил, что в третьем квартале 69% выдач МФО пришлось на займы с лимитом кредитования. Причем у 75% лимитов полная стоимость кредита (ПСК) была выше 200% годовых.
С 1 октября Банк России ужесточил правила выдачи кредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой. Банки и МФО теперь не могут выдать третий заем с полной стоимостью более 200%, если у клиента уже оформлено два непогашенных дорогих кредита или займа. По мнению регулятора, мера должна предотвратить ситуации, когда человек оформляет новые кредиты для погашения старого.