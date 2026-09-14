ЦБ введет надбавки к риску для банков по секьюритизированным облигациям

Центробанк с 15 октября устанавливает надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные потребительскими кредитами. Надбавка составит 250%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

К ипотечным облигациям надбавки применяться не будут. Итоговый коэффициент риска с учетом надбавки для банков-инвесторов составит 52%. В случае продажи бумаг небанковским инвесторам надбавки не применяются. Это сохранит спрос на секьюритизацию потребительских кредитов в целом, ожидает ЦБ.

Решение принято для ограничения системных рисков потребительского кредитования, отмечается в пресс-релизе ЦБ. В случае нарастания рисков Банк России может увеличить значения надбавок. Среди условий:

несбалансированный рост портфеля потребительских кредитов и увеличение объема секьюритизации таких активов;

увеличение доли банков в структуре инвесторов в облигации, выпущенные при секьюритизации потребительских кредитов;

сокращение буфера капитала по потребительским кредитам из-за секьюритизации кредитов.

За последние годы банки увеличили число сделок секьюритизации потребительских кредитов. С начала 2023 года по июль 2026-го было эмитировано 64 выпуска таких облигаций на сумму 1,5 трлн руб. За 2019–2022 годы было восемь выпусков на сумму 51 млрд руб. При этом на 1 августа 58% облигаций, выпущенных с начала 2023 года, все еще остаются в банковской системе.