Банки уходят от долгов

Банки в прошлом году предоставили послабления по 1,72% всех активных розничных кредитов. Самой популярной мерой является изменение даты платежа — 65,6% от общего количества послаблений. Это наиболее простой способ для банка пойти на уступку заемщику, но он постепенно теряет долю в пользу более эффективных мер — неначисления процентов на просрочку, замену залога и др. По словам экспертов, все чаще для восстановления платежной дисциплины требуются комплексные меры и такая тенденция сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля кредитных договоров с произведенными за 2025 год уступками составила 1,72% от общего количества активных кредитов в портфелях банков. Это почти 3 млн кредитов, свидетельствуют данные «Объединенного кредитного бюро» (БКИ ОКБ). Годом ранее этот показатель находился на уровне 1,85%.

В большинстве случаев банки соглашались на изменение или отсрочку даты платежа по кредиту — 65,6% от общего количества послаблений. Однако популярность именно этого метода постепенно снижается: в 2024 году она была равна 74,2%, а в 2023-м — 85%. «Перенос даты платежа — самая частая мера, так как она, по сути, ничего не стоит банку и заемщику»,— поясняет начальник управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП-банка Надежда Пискунова.

В 2025 году на рынке наблюдался рост кредитного риска, в связи с этим был виден спрос на более серьезные меры помощи, подчеркивает она. Это подтверждают данные ОКБ. Так, неначисление процентов за просрочку платежа по кредиту в 2025 году было применено в 29,7% случаев уступок против 14,3% в 2023 году. Выросла и доля замен обеспечения с одного залога на другой. Если в 2023 году этот формат применялся всего в 0,4% случаев уступок по кредитам, то в 2025 году — уже в 2,5%. Увеличилась и доля прощения штрафов с 0,1% в 2023 году до 0,9% в 2025-м. «Банки стремятся предлагать более гибкие и комплексные решения, адаптированные к конкретной ситуации заемщика, а не ограничиваться только отсрочкой»,— отмечают в пресс-службе Совкомбанка. По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, снижение в 2025-м доли самого популярного вида уступок — переносов дат платежей — может быть связано с появлением во второй половине года тенденции к снижению ставок на фоне смягчения ДКП. «Как следствие, у заемщиков, которые брали кредиты по высоким ставкам, появилась возможность провести рефинансирование на более выгодных условиях вместо запроса у банка опции переноса платежа»,— добавляет она. Начавшийся год будет так или иначе продолжать заданные тренды по более точечному подходу банков в диалоге со своими заемщиками, согласна управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Чаще всего заемщики получали поблажки по кредитам наличными. Доля этого сегмента составила 81,8% в общем количестве кредитных договоров с уступками. Ипотечные кредиты заняли долю в 10,4%, POS-кредиты — 3,6%, автокредиты — 2,3%, кредитные карты — 1,9%. «Кредиты наличными — это необеспеченный сегмент, более чувствительный к высокой ключевой ставке и другим факторам. В залоговых продуктах платежная дисциплина в среднем выше, а наличие обеспечения снижает риски»,— указывает руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов. По словам старшего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павла Жолобова, задолженность по кредитным картам, хоть и является необеспеченной, оборачивается достаточно быстро и на коротком отрезке времени (на котором вероятность существенного ухудшения финансового положения невысокая).

Скорее всего, общее количество послаблений останется на высоком уровне, но их структура продолжит меняться, полагает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Феномен кредитных послаблений из временной скорой помощи, по сути, превращается в постоянный структурированный инструмент риск-менеджмента в банках, отмечает он.

В текущем году банки активно продолжат использовать эти механизмы для снижения потенциальных потерь, уверен руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго-банка Дмитрий Долженко. Скорее всего, уровень послаблений будет сопоставим с результатами 2024–2025 годов, ожидает руководитель блока розничного бизнеса ТКБ-банка Владимир Стасевич.

