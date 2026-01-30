ОКБ назвало регионы, где чаще всего брали кредиты в 2025 году

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) представило рейтинг российских регионов, жители которых брали кредиты чаще всего. Статистику опубликовало «РИА Новости».

По данным бюро, наибольшее количество займов оформили жители Чукотки — 41 кредит на каждые сто жителей региона. Высокая кредитная активность по итогам года также отмечена в Сахалинской области — 39 кредитов на сто жителей, а в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах — по 38 кредитов на сто человек.

В декабре, который стал пиковым месяцем года, лидерами по числу новых займов оказались Ненецкий автономный округ и Сахалинская область — в этих регионах оформляли в среднем по четыре кредита на каждые сто жителей.

Самые низкие показатели зафиксированы в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане, Чечне и Ингушетии, где пришлось менее одного кредита на сто человек.

