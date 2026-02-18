Залоги проиграли ставке

Доля нецелевых кредитов под залог имущества в начале 2026 года опустилась до минимума за последние полтора года — 6,9%. Основной вклад в эту статистику внесло снижение объемов выдачи кредитов под залог недвижимости. Эксперты видят причины в ужесточении регулирования сегмента со стороны ЦБ. В таких условиях понижение ключевой ставки, при котором разница между полной стоимостью залоговых и беззалоговых кредитов постепенно снижается, играет в пользу последних.

В январе 2026 года доля нецелевых кредитов под залог имущества опустилась до 6,9% от общего объема кредитов наличными, следует из данных Frank RG. Это минимальный показатель с сентября 2024 года. За год показатель опустился на 9 процентных пунктов (п. п.), причем за последний месяц — на 1,5 п. п.

Устойчивое снижение объемов выдачи залоговых кредитов обозначилось в четвертом квартале прошлого года. При этом основной вклад в эту динамику внесли кредиты под залог недвижимости. Объем выдачи по итогам января составил 12,8 млрд руб.— на 39% меньше показателя декабря. Как считают собеседники “Ъ”, к этому могли привести аномально активные для января выдачи ипотеки по госпрограммам. «Спрос на них оставался высоким, и значительная часть ресурсов (андеррайтинг, оценка недвижимости) была задействована именно там»,— считает зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. Кредиты под залог автомобиля показали менее резкое падение — только на 14,6%, до 7 млрд руб., однако в результате они опустились до минимума за три года.

Одной из причин снижения доли залоговых кредитов эксперты и участники рынка называют ужесточение регулирования этого сегмента.

С 1 октября 2025 года ЦБ впервые установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) для кредитов наличными под залог недвижимости, мотивируя это значительной долей кредитов, «выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки». По данным регулятора, в третьем квартале 2025 года в этом сегменте доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% составляла 61%, а с ПДН выше 50% — 19%. Это привело к дальнейшему ужесточению МПЛ на первый квартал 2026 года. В настоящее время в этом сегменте доля заемщиков с ПДН выше 50% не должна превышать 20%, а с ПДН выше 80% — 15%.

Для нецелевых кредитов под залог автомобиля действуют еще более жесткие лимиты. Доля заемщиков с ПДН выше 50% должна оставаться в пределах 20% от общего числа выданных кредитов, а с ПДН выше 80% — всего 5%. «Это сделало залоговое кредитование менее доступным и уменьшило его привлекательность в сравнении с необеспеченными кредитами»,— отмечает руководитель направления экспертной аналитики маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Во втором квартале 2026 года МПЛ по нецелевым кредитам под залог недвижимости или автомобиля будут оставаться такими же жесткими.

Впрочем, к спаду объемов выдачи залоговых кредитов привело и постепенное снижение ключевой ставки — с 21% в июне до 16% в декабре 2025 года. При снижении процентных ставок предложение залога заемщиком меньше снижает ставку по кредиту, при этом сохраняются сопутствующие расходы, в том числе на оценку и страхование залога. «По мере снижения ставок интерес к залоговому кредитованию будет также снижаться — меньше клиентов захотят отдавать в залог недвижимость»,— указывает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Это уже отразилось на полной стоимости кредита (ПСК) с залогом и без него.

Так, по данным индекса «Финуслуг» (рассчитывается по топ-20 банков по объему розничного кредитного портфеля), на начало июня 2025 года разница между ними составляла больше 3 п. п., а к концу января 2026 года сократилась до 1,4 п. п. Средняя минимальная ПСК для кредитов, выдаваемых под залог имущества, в январе составила 20,9% годовых, для беззалоговых кредитов — 22,3% годовых.

В дальнейшем эксперты ожидают постепенного сокращения доли залоговых кредитов в общем объеме кредитов наличными, однако в большей степени из-за оживления розничного кредитования. Курс ЦБ на уменьшение ключевой ставки и сохранение жесткого макропруденциального регулирования приведет к тому, что доля выдачи кредитов с залогом останется ниже 10% от общей суммы кредитов наличными, считает Егор Лопатин. При этом доля залоговых кредитов уменьшится, «уступив классическим кредитам наличными», добавляет господин Косяков.

Дарья Загайнова