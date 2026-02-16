Карты сдались

Январь 2026 года стал рекордно низким по показателям выдачи кредитных карт за последние пять лет. Ожидаемый сезонный спад усугубили требования и ограничения ЦБ, введенные за последние два года. Свою лепту внесли и альтернативные продукты. В 2026 году выдачи будут зависеть от темпов снижения ключевой ставки, однако «ренессанса» ждать не стоит.

В январе 2026 года выдачи кредитных карт опустились до рекордно низких показателей, следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (БКИ ОКБ). В первый месяц года количество новых выданных карт составило чуть меньше 970 тыс., а объем — около 100 млрд руб. В количественном выражении это минимум с января 2021 года, а в денежном — с марта 2022-го. Средний размер лимита тоже показал снижение до 103 тыс. руб., потеряв около 9 тыс. руб. за месяц.

По словам собеседников “Ъ”, январский спад — это сезонное явление для всех сегментов розничного кредитования. По данным Frank RG, в январе снижение выдачи по объемам наблюдалось в автокредитовании, ипотеке, сегменте кредитов наличными и POS-кредитов. Длинные праздники напрямую влияют на количество выданных новых карт, что, в свою очередь, сказывается и на общем объеме: не работают отделения, люди отдыхают, считает директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский.

Однако в этом году на сезонный фактор наложились все регуляторные меры, последовательно реализуемые ЦБ.

«Банки ужесточили скоринг, ограничили лимиты и сократили выдачи на фоне введенных мер Банка России по целенаправленному охлаждению необеспеченного спроса»,— комментирует руководитель направления по работе с финансовыми институтами Группы Б1 Геннадий Шинин. Это привело к тому, что «все меньше заемщиков удовлетворяют требованиям банков по уровню долговой нагрузки», комментирует директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Ужесточение регулирования со стороны ЦБ подкреплялось высокими ставками на кредиты. Как следует из данных ОКБ, средняя полная стоимость кредита по кредитным картам в последние три месяца составляет рекордные 50–51%. Это напрямую влияет на спрос со стороны заемщиков. «Россияне не готовы покупать дорогую технику и электронику еще и по высоким ставкам»,— считает старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. В этих условиях сезонная январская просадка оказалась глубже, чем в относительно благоприятных для розницы 2023 году — первой половине 2024 года, говорит он.

В сложившейся ситуации развиваются альтернативы кредитным картам.

Покупатели имеют возможность воспользоваться картами рассрочки, картами с овердрафтом, сервисами BNPL или микрозаймами маркетплейсов. Несмотря на то что эксперты считают влияние этого фактора ограниченным, «поглощение сегмента кредитных карт другими продуктами частично имеет место», считает Иван Уклеин.

Прогнозы на ближайшее время двойственные. Руководитель группы кредитных карт банка «Санкт-Петербург» Людмила Кудряшова считает, что в феврале можно ожидать «сохранения стабильного спроса в сегменте при условии неизменности макроэкономической и регуляторной среды». В ВТБ настроены менее оптимистично. Основной фокус банков «сместится в сторону повышения качества портфеля и рентабельности бизнеса: банки будут аккуратнее в отборе клиентов, а не в погоне за их количеством», считают в банке. Все это в 2026 году приведет к стабилизации объемов выдачи кредитных карт или к их незначительному снижению. «Выдачи кредитных карт в 2026 году во многом будут зависеть от дальнейшей траектории ключевой ставки и ее среднесрочного прогноза, но "ренессанса" при ключевой ставке выше 10–12% точно не будет»,— заключает Иван Уклеин.

Дарья Загайнова, Ксения Дементьева