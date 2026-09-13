Август в долг

Сезон отпусков и подготовка к школе подтолкнули россиян к активному оформлению кредитных карт — банки зафиксировали пик выдач с начала 2025 года. За последний летний месяц было открыто 1,54 млн новых договоров, однако эксперты называют этот всплеск временным и ждут охлаждения рынка уже в сентябре. Дальнейший рост возможен при смягчении регулирования и снижении ключевой ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), в августе 2026 года банки открыли максимальное с начала 2025 года количество договоров на кредитные карты — 1,54 млн. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 11%, в годовом выражении — 9%. Общий лимит по кредитным картам вырос до максимального с начала 2026 года значения — 173,39 млрд руб. Рост в денежном выражении произошел несмотря на заметное снижение среднего лимита по карте — за месяц он уменьшился на 6 тыс. руб.— до 113 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам в августе 2026 года составила 50,5%.

Всего, по данным БКИ ОКБ, за восемь месяцев 2026 года было выдано 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 1,2 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 11%, объем — на 4%.

ВТБ в августе зафиксировал наибольший объем продаж кредитных карт с начала года, по сравнению с июлем выдачи увеличились на 5%, отметили в банке. «Мы зафиксировали рост выдач кредитных карт в августе. Это связано как с запуском новой кредитной карты с льготным периодом 150 дней, так и с сезонным фактором»,— сообщили в Альфа-банке. В последний месяц лета на банковском рынке наблюдается традиционный всплеск кредитной активности на фоне повышенных потребительских трат, связанных как с пиковым периодом сезона отпусков, так и с подготовкой к учебному году, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Однако в четвертом квартале 2026 года Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам, что может несколько охладить рынок в октябре—декабре, подчеркнул он. Кроме того, ограниченный потенциал по смягчению монетарной политики регулятора может замедлить или остановить снижение ставок по кредитам, добавил эксперт.

По словам руководителя направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго-банка Дмитрия Долженко, политика Банка России в части розничного кредитования все еще остается жесткой, кредитные карты не являются исключением. «По-прежнему действуют макропруденциальные лимиты на выдачи кредитных карт с долговой нагрузкой свыше 50%. Банки регулярно проводят снижения и обнуления неиспользованных лимитов, а одобрение новых оптимизировано,— перечисляет он.— Важна и продуктовая составляющая: в течение последнего года банки снижали размеры льготного периода и сокращали размеры кешбэка».

Рынок кредитных карт находится около своих предельных значений, большинство новых выдач — это перевыпуск или переход между банками текущего клиентского сегмента, отмечает господин Долженко. Дополнительным ограничивающим фактором стало развитие на рынке альтернативных инструментов оплаты, например BNPL-рассрочек, которые позволяют разбить оплату товара на несколько платежей и без переплат, продолжает он. В сентябре можно ожидать некоторого замедления рынка как на фоне окончания сезонности, так и в связи с паузой в снижении ключевой ставки, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По мнению старшего аналитика инвесткомпании «Риком-Траст» Валерии Поповой, динамика августа не продержится до конца года: рынок уже достаточно насыщен, а регулирование со стороны ЦБ остается жестким — действуют строгие макропруденциальные лимиты, банки проявляют сдержанность и не стремятся наращивать объемы кредитования. «До конца года мы сохраняем сдержанный взгляд на рынок: дальнейшая динамика будет зависеть от макроситуации»,— отмечают в Альфа-банке. В случае постепенного снижения ключевой ставки можно ожидать, что рынок кредитных карт продолжит дальнейший сдержанный рост, надеются в ВТБ.

Ксения Дементьева, Анна Кукляева