Банкам закручивают бумаги

Банк России ужесточает требования к секьюритизации потребительских кредитов — выпуску под них облигаций. Чтобы банки не покупали друг у друга такие облигации, разгружая капитал, регулятор вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска в размере 250%. В последние годы секьюритизация розничных кредитов пользуется большой популярностью, только с начала 2026 года были реализованы облигации на 370 млрд руб. Эксперты считают, что новые требования ЦБ приведут к сокращению объема выпусков, а банки будут больше ориентироваться на небанковских инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С 15 октября ЦБ устанавливает надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные кредитами физлиц (за исключением ипотеки), в размере 250%. Эти требования будут применяться как к банкам, выпускающим такие бумаги, так и к банкам, покупающим их. Такое решение было принято советом директоров ЦБ 11 сентября и опубликовано 14 сентября. Как отмечают в ЦБ, это делается для «ограничения системных рисков потребительского кредитования и минимизации регулятивного арбитража». Причем в случае нарастания рисков регулятор может увеличить и значения надбавок.

В последние годы банки активизировали сделки по секьюритизации потребительских кредитов (см. также “Ъ” от 20 февраля). По данным ЦБ, за период с начала 2023 по июль 2026 года эмитировано 64 выпуска подобных облигаций на 1,5 трлн руб. (только с начала 2026 года — на 370 млрд руб.), тогда как за 2019–2022 годы — 8 выпусков на 51 млрд руб.

«По состоянию на 1 августа 2026 года 58% облигаций, выпущенных с начала 2023 года, все еще остается в контуре банковской системы»,— отмечает регулятор.

В начале апреля Банк России анонсировал введение макропруденциальных надбавок (МПН) для неипотечной секьюритизации, когда облигации покупают банки (см. “Ъ” от 9 апреля). «Это может отражать перекрестные сделки, нацеленные на взаимную разгрузку капитала»,— указывает регулятор. До сих пор банк, выпустивший облигации, обеспеченные потребкредитами, распускал макропруденциальные надбавки по ним, а банк, покупающий эти бумаги, не формировал надбавки. В результате риск по-прежнему оставался внутри банковского сектора. Теперь для банка-оригинатора, который оставляет у себя младший транш, чтобы на него забирать весь риск дефолтов по портфелю, макропруденциальные надбавки тоже будут распространяться. Но, как отмечают в Банке России, потребление капитала для него с учетом надбавки будет ниже в четыре раза по сравнению с кредитами, что «сохраняет стимулы для секьюритизации активов».

Новые макропруденциальные надбавки будут действовать только для бумаг, выпущенных начиная с 15 октября. В настоящее время Сбербанк, Т-Банк, Альфа-банк готовятся к размещению выпусков таких бумаг на 190 млрд руб. В конце августа ВТБ начал размещать 10-траншевый выпуск облигаций, обеспеченных потребкредитами, из которого разместил 3 транша на сумму почти 60 млрд руб. Сбербанк и Альфа-банк также зарегистрировали по одному выпуску (пока без деталей). Впрочем, в Сбербанке не ожидают резкого увеличения неипотечных секьюритизационных сделок в период до вступления в силу изменений, принятых Банком России.

Эксперты ожидают, что введение новых макропруденциальных надбавок окажет негативное влияние на рынок.

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Павел Кашицын считает, что в среднесрочной перспективе это приведет к сокращению количества новых выпусков. В Сбербанке указывают, что для банков-оригинаторов анонсированные изменения «снижают стимулы по осуществлению сделок секьюритизации с учетом связанных издержек и расходов». Впрочем, как считает младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов, оригинаторы, ранее использовавшие секьюритизацию исключительно для разгрузки капитала через перекрестные схемы, «могут сократить объем операций», тогда как банки, работающие с широкой инвесторской базой, «сохранят и нарастят присутствие на рынке». Однако, по словам Павла Кашицына, «введенные размеры МПН оказались ниже уровня, при котором новые выпуски стали бы экономически нецелесообразными для банков-оригинаторов».

Кирилл Пронин, директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ, 21 мая 2026 года: «Мы надеемся создать удобный инструмент для секьюритизации банковских кредитов через выпуск цифровых активов».

Участники рынка сходятся во мнении, что интерес к секьюритизированным неипотечным облигациям проявляет широкий круг инвесторов. Такие бумаги, по словам Павла Жолобова, могут вполне рассматриваться как альтернатива классическому корпоративному долгу, ключевым условием остается доходность, при сохранении привлекательной премии к ОФЗ. В Т-Банке связывают высокий спрос на обеспеченные потребительскими кредитами облигации «сочетанием фиксированной ставки и высокой надежности инструмента». В Сбербанке отмечают, что именно небанковские инвесторы являются «базой для роста рынка секьюритизации». В частности, количество сделок при размещении недавних выпусков облигаций Сбербанка, Т-Банка, Альфа-банка, Яндекс-банка составляло от 6,5 тыс. до 25 тыс. при средней величине сделки 0,9–3,1 млн руб. «Активность оригинаторов не снизится, но изменится мотивация — сделки будут ориентированы на реальную передачу риска небанковским инвесторам, а не на взаимный обмен портфелями»,— резюмирует Павел Жолобов.

Максим Буйлов