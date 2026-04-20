Банки обновили карты

Выдача кредитных карт по итогам марта выросла впервые за последние три месяца как в денежном, так и в количественном выражении. Увеличился и средний лимит по новым картам. Рост показателей обусловлен стратегией отдельных крупных банков. Отчасти к этому могло привести и сокращение лимитов по ранее выданным кредиткам. Но пока можно говорить только о постепенном восстановлении сегмента до уровня 2025 года, а не возврате к высоким показателям 2023–2024 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В марте выдачи кредитных карт показали резкий рост впервые с декабря, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество новых выданных карт за месяц увеличилось на 28%, превысив 1,36 млн. В денежном выражении рост составил 32% к февралю (152,3 млрд руб.). Это максимум с августа 2025 года. При этом средний лимит по новым картам увеличился до 111,5 тыс. руб. (плюс 4 тыс. руб.).

К росту привела активизация крупных банков в этом сегменте. «Мы видим интерес клиентов к понятным и выгодным условиям, наращиваем портфель за счет привлекательных предложений и фокусируемся на привлечении целевой аудитории»,— сообщили в Альфа-банке. За февраль—март несколько крупных банков (Сбербанк, Альфа-банк, Ренессанс-банк) обновили условия по кредитным картам или запустили новые продукты в сегменте. Сейчас банки также предлагают дифференцированные условия по кредитным картам (процентная ставка, длина льготного периода и пр.) в зависимости от сегмента клиента, указывают в ВТБ.

На фоне восстановления выдач новых кредиток банки продолжают урезать лимиты по ранее выданным картам. Как следует из отзывов на финансовом маркетплейсе «Банки.ру», в апреле о сокращении лимитов по кредитным картам сообщали клиенты Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и МТС-банка. «Часть игроков снижает лимиты по действующим картам для управления рисками и расходами, при этом по новым продуктам сохраняется конкуренция, что поддерживает уровень одобрений»,— считают в Альфа-банке. Урезание лимитов по старым картам может быть продиктовано и попыткой банков минимизировать число неактивных клиентов. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что «банки, как правило, урезают лимиты тем заемщикам, которые не пользуются картой длительное время, используют ее время от времени либо лишь для снятия наличных в рамках льготного периода».

Впрочем, как отмечает старший директор по рейтингам кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин, сегмент демонстрирует скорее «восстановительный» прирост «с очень низкой базы». Январь 2026 года показал рекордно низкие результаты как по количеству новых кредитных карт, так и по объему выдач, в феврале ситуация в целом не изменилась, по данным ОБК, в последний зимний месяц было выдано чуть меньше 1,1 млн кредитных карт с лимитом 116 млрд руб. Выдача в марте скорее лишь немного выше среднего значения 2025 года, но все еще существенно уступает показателям любого месяца 2023–2024 годов. Иван Уклеин также замечает, что и средний лимит по картам не восстановился до уровня высоких показателей 2024 года, «а с учетом накопленной инфляции и вовсе стагнирует в реальном выражении несколько лет подряд». По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, в 2025-м — 5,59%.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин к сдерживающим сегмент факторам относит макропруденциальные лимиты и надбавки. В первом квартале 2026 года доля необеспеченных потребительских кредитов с лимитом (в том числе кредитных карт), выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 80%, не должна была превышать 5%. Такой же лимит Банк России сохранил на второй квартал 2026 года. В последние четыре месяца средняя ПСК все еще держалась в пределах 50–51% годовых, а в марте снизилась совсем незначительно, до 49,5% годовых.

Дарья Загайнова