В четвертом квартале 2025 года объем досрочных погашений кредитов в России вырос на 35% в годовом выражении и превысил 1 трлн руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Половина этой суммы — 500 млрд руб.— пришлась на кредиты наличными, 362 млрд руб. составили ипотечные займы, еще 156 млрд руб.— автокредиты. При этом объем досрочных погашений автокредитов за год вырос вдвое.

В январе 2026 года показатель традиционно снизился до 276 млрд руб., но это все равно на четверть выше уровня января прошлого года. Более половины (56%) всех операций пришлось на полное закрытие долга, остальное — на частичное уменьшение обязательств.

По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, россияне стараются заранее закрывать кредиты, оформленные по высоким ставкам в предыдущие годы, поскольку чем выше проценты по ссуде, тем дороже ее обслуживание и тем выгоднее выплатить ее раньше срока. Многие заемщики изначально планировали поступить именно так, отметил он.