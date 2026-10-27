Частный спрос продолжает слабеть

В Альфа-банке ожидают торможения годовой динамики частного спроса в четвертом квартале прежде всего за счет непродовольственных товаров, особенно автомобилей. В сентябре продажи новых легковых машин в штуках лишь соответствовали прошлогодним — после снижения на 7% в августе. В октябре на динамике скажется высокая база продаж конца 2025 года. Подорожание авто, полагают аналитики, может переориентировать покупателей на более простые комплектации и вторичный рынок.