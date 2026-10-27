Частный спрос продолжает слабеть
Мониторинг макроэкономики
В сентябре реальные потребительские расходы в годовом выражении выросли на 2,9% — по оценке Альфа-банка, и на 4,3% — по данным «СберИндекса» (траты по картам «Сбера»). Аналитики Альфа-банка отмечают постепенное замедление роста спроса на непродовольственные товары при сохранении наращивания трат в продовольственном сегменте темпом выше средних за последние годы. Рост расходов на услуги и общепит, напротив, заметно уступал среднегодовым показателям за 2021–2026 годы.
При этом поддержка потребления кредитами в сентябре сохранялась. По расчетам Райффайзенбанка, сделанным на основе данных ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование продолжало расти и с исключением сезонности. Аналитики связывают его устойчивость с увеличением доходов населения, позволяющим обслуживать долг при высоких ставках. Одновременно (с исключением сезонности) росли средства граждан на банковских счетах (без учета эскроу). Их пополнению, по оценке банка, помимо доходов, способствовали осторожность населения и замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики.
В октябре оперативные оценки «СберИндекса» показывают дальнейшее замедление реального потребления (см. график). На последней полной неделе сентября, 21–27 сентября, расходы с поправкой на инфляцию превышали прошлогодние на 2,2%. В первые две недели октября их прирост продолжал сокращаться: 12–18 октября расходы оказались на 0,03% ниже, а 19–25 октября — на 0,3% выше прошлогодних.
В Альфа-банке ожидают торможения годовой динамики частного спроса в четвертом квартале прежде всего за счет непродовольственных товаров, особенно автомобилей. В сентябре продажи новых легковых машин в штуках лишь соответствовали прошлогодним — после снижения на 7% в августе. В октябре на динамике скажется высокая база продаж конца 2025 года. Подорожание авто, полагают аналитики, может переориентировать покупателей на более простые комплектации и вторичный рынок.
Возможности увеличивать реальные покупки ограничивает и давление издержек торговли. По оценке Альфа-банка, подорожание топлива и ослабление рубля будут отражаться в ценах и в сокращении скидок. Поддержку спроса кредитом, в свою очередь, могли ослабить действующие с 1 октября более жесткие лимиты выдачи «длинных» потребительских кредитов и займов гражданам, направляющим на обслуживание долга более половины своих доходов. Из-за этих мер аналитики Райффайзенбанка ожидают замедления темпов роста потребительского кредитования.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 2