Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кредиты подорожали наполовину

Как реальные ставки по займам достигли максимума за пять лет

Реальные ставки по кредиткам достигли максимума за пять лет. По данным «Скоринг Бюро», в конце 2025-го средняя величина полной стоимости займа превысила 50%. За год ставка подскочила на 17,5 п. п. Как отмечают аналитики, резкий рост начался в начале прошлого года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, а дальнейшее снижение ключевой ставки не привело к быстрому эффекту.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Высокий процент сказался и на объеме выдачи карт. За прошлый год банки оформили около 13 млн кредиток на 1,34 трлн руб. Это почти вдвое меньше, чем в 2024-м. Впрочем, маловероятно, что ставки продолжат расти, считает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин:

«Резко вырос показатель. Глобально это связано с тем, что в расчете полной стоимости кредита (ПСК) участвует грейс-период. При этом сейчас банкам предоставлять его больно, потому что они по ставкам в 15-20% привлекают депозиты и в то же самое время де-факто дают беспроцентный период по кредиткам.

К тому же появилось еще очень много хитрецов, которые успевают погасить задолженность в это время и таким образом остаются невредимыми. Поэтому общая доходность всего продукта в связи с этим падает, и банки вынуждены повышать ставку или снижать грейс-период.

Как выросли ставки по автокредитам

Показатель, конечно, высокий, но это связано в первую очередь с ключевой ставкой и дорогими ресурсами, которые предоставляются в виде беспроцентного или льготного периода. То есть совокупность двух этих цен влияет на ПСК напрямую. Если "ключ" будет падать, это вынудит банки в конкурентной борьбе, во-первых, снижать ставки, а во-вторых, менять условия по грейс-периоду, что косвенно приведет к их снижению.

Думаю, что когда ключевая ставка поедет куда-нибудь в район 12%, то снижение будет разительным. ПСК устремится куда-нибудь в район 30%. Если ставка опять пойдет вверх, а такое тоже нельзя исключать, то, соответственно, и второй показатель может вырасти. В любом случае это не приведет к кризису. Сейчас банки достаточно грамотно работают с рисками и отбирают заемщиков».

По предварительным данным за февраль, тенденция остановилась и стоимость кредитов перестала расти. Однако уровень закредитованности населения уже высокий, и это тревожный показатель для рынка, заметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:

Почему выдачи кредиток в январе сократились до пятилетнего минимума

«Для сравнения — годом ранее полная стоимость кредита находилась на уровне 32,6%, то есть рост 17,5%. Такая же динамика была весной 2022 года, но тогда этот показатель не превысил 50%, он был возле 35%.

Что значит ставка в 50% на практике? Можно привести пример с платежами. То есть проблемы начинаются, когда заемщик не закрывает долг в льготный период, а вносит только минимальный платеж в 3% до 7% от общей суммы. Допустим, если человек потратил с кредитной карты 100 тыс. руб. под 50% годовых, то сразу же на оставшуюся часть долга ежедневно начисляются проценты по высокой ставке. Даже если деньги с этой карты тратиться больше не будут, то переплата только за первый год пользования кредитом составит 50 тыс. руб. Если гасить кредит минимальными платежами, то процесс растянется на годы, а общая сумма процентов в несколько раз превысит первоначальный долг.

Как бизнес оценил решение ЦБ по смягчению монетарной политики

Эта ситуация оказывает влияние на рынок кредитования и будет приводить к сжатию рынка кредитных карт. В прошлом году их выдача сократилась на 43% в количественном и на 41% — в денежном выражении по сравнению с 2024-м. В январе как раз был обновлен антирекорд последних пяти лет.

Причина не только в росте ставок, но и в том, что банки ужесточают скоринг. Более того, значительная часть долгов приходится на граждан, которые тратят на обслуживание более половины своего дохода.

Это люди, для которых жизнь в кредит стала стилем жизни. Ну и на фоне высокой долговой нагрузки статистика банкротств довольно закономерно выглядит. В прошлом году это коснулось примерно 180 тыс. человек. При этом сумма долга не превышала 0,5 млн руб. То есть небольшие, но дорогие по стоимости займы могут приводить к таким финансовым последствиям. Существенно улучшить ситуацию может только быстрое снижение ключевой ставки. Но в текущих условиях это маловероятно».

Россиянам отпускают долги

В своей статистике аналитики учитывали полную стоимость кредита, куда входят основной долг, проценты и некоторые дополнительные расходы. Поэтому показатель существенно выше рекламной ставки в банках.

Ульяна Горелова

Новости компаний Все