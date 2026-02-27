Кредиты подорожали наполовину

Реальные ставки по кредиткам достигли максимума за пять лет. По данным «Скоринг Бюро», в конце 2025-го средняя величина полной стоимости займа превысила 50%. За год ставка подскочила на 17,5 п. п. Как отмечают аналитики, резкий рост начался в начале прошлого года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, а дальнейшее снижение ключевой ставки не привело к быстрому эффекту.

Высокий процент сказался и на объеме выдачи карт. За прошлый год банки оформили около 13 млн кредиток на 1,34 трлн руб. Это почти вдвое меньше, чем в 2024-м. Впрочем, маловероятно, что ставки продолжат расти, считает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин:

«Резко вырос показатель. Глобально это связано с тем, что в расчете полной стоимости кредита (ПСК) участвует грейс-период. При этом сейчас банкам предоставлять его больно, потому что они по ставкам в 15-20% привлекают депозиты и в то же самое время де-факто дают беспроцентный период по кредиткам.

К тому же появилось еще очень много хитрецов, которые успевают погасить задолженность в это время и таким образом остаются невредимыми. Поэтому общая доходность всего продукта в связи с этим падает, и банки вынуждены повышать ставку или снижать грейс-период.

Показатель, конечно, высокий, но это связано в первую очередь с ключевой ставкой и дорогими ресурсами, которые предоставляются в виде беспроцентного или льготного периода. То есть совокупность двух этих цен влияет на ПСК напрямую. Если "ключ" будет падать, это вынудит банки в конкурентной борьбе, во-первых, снижать ставки, а во-вторых, менять условия по грейс-периоду, что косвенно приведет к их снижению.

Думаю, что когда ключевая ставка поедет куда-нибудь в район 12%, то снижение будет разительным. ПСК устремится куда-нибудь в район 30%. Если ставка опять пойдет вверх, а такое тоже нельзя исключать, то, соответственно, и второй показатель может вырасти. В любом случае это не приведет к кризису. Сейчас банки достаточно грамотно работают с рисками и отбирают заемщиков».

По предварительным данным за февраль, тенденция остановилась и стоимость кредитов перестала расти. Однако уровень закредитованности населения уже высокий, и это тревожный показатель для рынка, заметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Для сравнения — годом ранее полная стоимость кредита находилась на уровне 32,6%, то есть рост 17,5%. Такая же динамика была весной 2022 года, но тогда этот показатель не превысил 50%, он был возле 35%.

Что значит ставка в 50% на практике? Можно привести пример с платежами. То есть проблемы начинаются, когда заемщик не закрывает долг в льготный период, а вносит только минимальный платеж в 3% до 7% от общей суммы. Допустим, если человек потратил с кредитной карты 100 тыс. руб. под 50% годовых, то сразу же на оставшуюся часть долга ежедневно начисляются проценты по высокой ставке. Даже если деньги с этой карты тратиться больше не будут, то переплата только за первый год пользования кредитом составит 50 тыс. руб. Если гасить кредит минимальными платежами, то процесс растянется на годы, а общая сумма процентов в несколько раз превысит первоначальный долг.

Эта ситуация оказывает влияние на рынок кредитования и будет приводить к сжатию рынка кредитных карт. В прошлом году их выдача сократилась на 43% в количественном и на 41% — в денежном выражении по сравнению с 2024-м. В январе как раз был обновлен антирекорд последних пяти лет.

Причина не только в росте ставок, но и в том, что банки ужесточают скоринг. Более того, значительная часть долгов приходится на граждан, которые тратят на обслуживание более половины своего дохода.

Это люди, для которых жизнь в кредит стала стилем жизни. Ну и на фоне высокой долговой нагрузки статистика банкротств довольно закономерно выглядит. В прошлом году это коснулось примерно 180 тыс. человек. При этом сумма долга не превышала 0,5 млн руб. То есть небольшие, но дорогие по стоимости займы могут приводить к таким финансовым последствиям. Существенно улучшить ситуацию может только быстрое снижение ключевой ставки. Но в текущих условиях это маловероятно».

В своей статистике аналитики учитывали полную стоимость кредита, куда входят основной долг, проценты и некоторые дополнительные расходы. Поэтому показатель существенно выше рекламной ставки в банках.

Ульяна Горелова