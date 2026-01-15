В 2025 году объем выдачи потребительских кредитов упал на 25%

Финал 2025 года оказался довольно успешным для рынка розничного кредитования. По данным Frank RG, объем выданных кредитов в минувшем декабре достиг 1,33 трлн руб., что на 29% выше показателя ноября и более чем в два раза выше результата годовой давности. Однако в целом за год объем выдачи немногим не дотянул до 9,9 трлн руб., что на 25% ниже результата 2024 года и самый низкий показатель за последние шесть лет.

Восстановление розничного кредитного рынка проходило неравномерно. Его основным драйвером оставался ипотечный сегмент. По данным Frank RG, объем выдачи ипотечных кредитов в декабре 2025 года достиг 800 млрд руб.— почти в три раза выше показателя предшествующего года и лучший результат для этого месяца за все время наблюдений (с 2013 года). Причем годовая выдача ипотечных кредитов в прошлом году достигла 4,38 трлн руб., лишь на 9% ниже предшествующего года.

Сегмент автокредитов, несмотря на чувствительную коррекцию в конце года, также показал впечатляющий результат. В декабре 2025 года объем выдачи составил 158 млрд руб., провалившись на 10% по сравнению с ноябрем. Однако по сравнению с декабрем 2024 года объем вырос на 38% и в целом стал лучшим для этого периода с 2013 года. За год выдачи автокредитов превысили 1,71 трлн руб., на 25% уступив показателю рекордного 2024 года. Однако это стало вторым результатом в истории рынка.

При этом сегмент кредитов наличными пока никак не отойдет от «заморозки», произведенной Банком России еще в 2024 году. Объем выдачи за минувший месяц лишь немного превысил 341 млрд руб. Это результат на 4% выше показателя ноября и на 76% выше декабря 2024 года. Однако вблизи этой отметки показатель находится все второе полугодие прошлого года. А общие выдачи за минувший год составили 3,5 трлн руб., что на 39% ниже, чем в 2024 году, и является худшим результатом с 2017 года.

Отдел финансов