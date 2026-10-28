ЦБ сохранил ограничения по выдаче ипотеки рискованным заемщикам
Банк России в первом квартале 2027 года сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) — они ограничивают долю кредитов, которые банки и микрофинансовые организации могут выдать заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Обоснование решения совета директоров опубликовано на сайте регулятора.
Сейчас банки с универсальной лицензией и МФО могут выдать не более 10% от общего числа кредитов тем клиентам, которые тратят на погашение задолженности свыше половины дохода. Если показатель долговой нагрузки превышает 80%, то выдачу кредита регулятор запрещает.
По оценке Банка России, макропруденциальные буферы капитала (запас средств банков для укрепления финансовой системы) составляют 1,1% от ипотечного портфеля за вычетом резервов. Регулятор оценил показатель достаточным, в том числе с учетом результатов стресс-тестов, поэтому не стал менять макропруденциальную политику по ипотеке.