ЦБ сохранил ограничения по выдаче ипотеки рискованным заемщикам

Сейчас банки с универсальной лицензией и МФО могут выдать не более 10% от общего числа кредитов тем клиентам, которые тратят на погашение задолженности свыше половины дохода. Если показатель долговой нагрузки превышает 80%, то выдачу кредита регулятор запрещает.