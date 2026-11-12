Набиуллина назвала тупиком расширение программ льготного кредитования
Дальнейшее увеличение количества программ льготного кредитования приведет к тупику из-за нагрузки на бюджет, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Большой объем льготных кредитов — одна из причин высокой ключевой ставки, подчеркнула она.
«На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования — это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому, что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам»,— сказала Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
Финансирование по субсидируемым льготным ставкам значительно увеличилось в последние годы, отметила Эльвира Набиуллина. Объем таких кредитов приблизился к 19 трлн руб. — это 14% всех рублевых кредитов экономики. «Конечно, самый большой кусок — это ипотека,— добавила председатель ЦБ.— Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса».
«Ну вот моя точка зрения, те миллиарды-триллионы рублей, которые задействованы в виде разного рода субсидий, должны быть в большей степени заточены на рост производительности»,— сказала Эльвира Набиуллина.