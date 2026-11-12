Набиуллина назвала тупиком расширение программ льготного кредитования

Финансирование по субсидируемым льготным ставкам значительно увеличилось в последние годы, отметила Эльвира Набиуллина. Объем таких кредитов приблизился к 19 трлн руб. — это 14% всех рублевых кредитов экономики. «Конечно, самый большой кусок — это ипотека,— добавила председатель ЦБ.— Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса».