Одолжение дается с трудом
Апрельский рост розничного кредитования обеспечил один Сбербанк
“Ъ” проанализировал динамику розничного кредитования российских банков, исходя из их отчетности. По итогам апреля весь прирост кредитования физлиц был обеспечен увеличением портфеля Сбербанка (MOEX: SBER). Эксперты считают, что в условиях медленного снижения ключевой ставки закредитованность населения и регуляторные ограничения тормозят потребкредитование.
По данным банковской отчетности, опубликованной на сайте ЦБ, в апреле у Сбербанка объем кредитов, выданных физлицам (без учета кредитных карт), увеличился на 145 млрд руб., это на 24% больше, чем в марте (117 млрд руб.). Общий рост объема портфелей розничных кредитов у всех банков, раскрывших отчетность, составил 116 млрд руб., таким образом, за исключением Сбербанка, общий объем портфелей кредитов физлицам снизился.
Отрицательная динамика портфеля розничных кредитов наблюдается у четырех из пяти крупнейших банков по объему портфелей. Так, у ВТБ портфель снизился на 23 млрд руб., против роста на 8 млрд руб. в марте, у Альфа-банка рост составил 13 млрд руб. (26 млрд руб. в марте), у Т-Банка — 26 млрд руб. (60 млрд руб. в марте), Совкомбанк потерял 13 млрд руб. (рост на 2 млрд руб. в марте).
Банкиры отмечают, что на динамику портфелей розничного кредитования влияет медленно снижающаяся ключевая ставка. Как рассказали “Ъ” в ВТБ, ставки по кредитам сокращаются, но пока не столь значительными темпами, чтобы говорить о полном восстановлении спроса. «Наибольшую динамику показывают кредиты наличными и ипотека, из-за сезонного фактора в апреле замедлились автокредиты, но в мае рост рынка продолжается, что в итоге приведет нас к довольно весомым результатам первого полугодия»,— говорят в банке. В Совкомбанке обратили внимание, что на снижение портфеля по российской системе бухгалтерского учета оказала влияние секьюритизация ипотечного и прочих кредитных портфелей. «Без учета этого эффекта портфель продемонстрировал минимальное снижение в указанный период»,— сообщили в банке. В Альфа-банке также отметили, что на снижение темпов прироста портфеля в апреле оказала влияние секьюритизация портфеля потребкредитов на 25 млрд. «В остальных продуктах портфели растут вследствие более медленной оборачиваемости. Ограничивают рост сохраняющиеся кредитные риски и конкуренция между банками за качественных заемщиков»,— добавили там. В Сбербанке, Т-Банке не ответили на запрос “Ъ”.
Эксперты объясняют некоторую аномалию в развитии розничного кредитования в стране высокой долговой нагрузкой населения и ужесточением регуляторной нагрузки на капитал банков. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, все розничные сегменты в нормальных условиях должны оживать по мере снижения ключевой ставки. «Но у нас сейчас ситуация сложнее: во-первых, восстановлению рынка препятствует закредитованность граждан; во-вторых, рост потерь по кредитному риску и отдельные регуляторные ужесточения (например, к расчету ПДН) повышают давление на капитал банков»,— говорит он. В результате, по его словам, реально наращивать портфель могут только те банки, у кого аккумулирован хороший запас достаточности капитала, да и у них оживление очень сдержанное, как и ожидалось. В свою очередь, старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов отмечает, что важным фактором для розничного кредитования в 2026 году будет реализация отложенного спроса, накопленного в период высоких кредитных ставок. «Увеличение потребительского кредитования тормозят высокая закредитованность населения и снижение качества обслуживания долга, которые приводят к ужесточению кредитных политик банков и более жестким макропруденциальным ограничениям»,— говорит он. Кроме того, по его словам, доступность кредитов снижается при высоких ставках в период жесткой денежно-кредитной политики. «Таким образом, динамика рынка зависит от баланса между доступностью денег и уверенностью заемщиков, с одной стороны, и регуляторными и долговыми барьерами — с другой»,— считает Павел Жолобов.