Одолжение дается с трудом

“Ъ” проанализировал динамику розничного кредитования российских банков, исходя из их отчетности. По итогам апреля весь прирост кредитования физлиц был обеспечен увеличением портфеля Сбербанка (MOEX: SBER). Эксперты считают, что в условиях медленного снижения ключевой ставки закредитованность населения и регуляторные ограничения тормозят потребкредитование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным банковской отчетности, опубликованной на сайте ЦБ, в апреле у Сбербанка объем кредитов, выданных физлицам (без учета кредитных карт), увеличился на 145 млрд руб., это на 24% больше, чем в марте (117 млрд руб.). Общий рост объема портфелей розничных кредитов у всех банков, раскрывших отчетность, составил 116 млрд руб., таким образом, за исключением Сбербанка, общий объем портфелей кредитов физлицам снизился.

Отрицательная динамика портфеля розничных кредитов наблюдается у четырех из пяти крупнейших банков по объему портфелей. Так, у ВТБ портфель снизился на 23 млрд руб., против роста на 8 млрд руб. в марте, у Альфа-банка рост составил 13 млрд руб. (26 млрд руб. в марте), у Т-Банка — 26 млрд руб. (60 млрд руб. в марте), Совкомбанк потерял 13 млрд руб. (рост на 2 млрд руб. в марте).

Банкиры отмечают, что на динамику портфелей розничного кредитования влияет медленно снижающаяся ключевая ставка. Как рассказали “Ъ” в ВТБ, ставки по кредитам сокращаются, но пока не столь значительными темпами, чтобы говорить о полном восстановлении спроса. «Наибольшую динамику показывают кредиты наличными и ипотека, из-за сезонного фактора в апреле замедлились автокредиты, но в мае рост рынка продолжается, что в итоге приведет нас к довольно весомым результатам первого полугодия»,— говорят в банке. В Совкомбанке обратили внимание, что на снижение портфеля по российской системе бухгалтерского учета оказала влияние секьюритизация ипотечного и прочих кредитных портфелей. «Без учета этого эффекта портфель продемонстрировал минимальное снижение в указанный период»,— сообщили в банке. В Альфа-банке также отметили, что на снижение темпов прироста портфеля в апреле оказала влияние секьюритизация портфеля потребкредитов на 25 млрд. «В остальных продуктах портфели растут вследствие более медленной оборачиваемости. Ограничивают рост сохраняющиеся кредитные риски и конкуренция между банками за качественных заемщиков»,— добавили там. В Сбербанке, Т-Банке не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты объясняют некоторую аномалию в развитии розничного кредитования в стране высокой долговой нагрузкой населения и ужесточением регуляторной нагрузки на капитал банков. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, все розничные сегменты в нормальных условиях должны оживать по мере снижения ключевой ставки. «Но у нас сейчас ситуация сложнее: во-первых, восстановлению рынка препятствует закредитованность граждан; во-вторых, рост потерь по кредитному риску и отдельные регуляторные ужесточения (например, к расчету ПДН) повышают давление на капитал банков»,— говорит он. В результате, по его словам, реально наращивать портфель могут только те банки, у кого аккумулирован хороший запас достаточности капитала, да и у них оживление очень сдержанное, как и ожидалось. В свою очередь, старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов отмечает, что важным фактором для розничного кредитования в 2026 году будет реализация отложенного спроса, накопленного в период высоких кредитных ставок. «Увеличение потребительского кредитования тормозят высокая закредитованность населения и снижение качества обслуживания долга, которые приводят к ужесточению кредитных политик банков и более жестким макропруденциальным ограничениям»,— говорит он. Кроме того, по его словам, доступность кредитов снижается при высоких ставках в период жесткой денежно-кредитной политики. «Таким образом, динамика рынка зависит от баланса между доступностью денег и уверенностью заемщиков, с одной стороны, и регуляторными и долговыми барьерами — с другой»,— считает Павел Жолобов.

Максим Буйлов