ВТБ сократил портфель розничных кредитов

Согласно опубликованным ВТБ (MOEX: VTBR) результатам первого квартала 2026 года по МСФО, кредиты физическим лицам сократились с начала года на 2,2%, до 7,1 трлн руб. При этом объем кредитов юрлицам по состоянию на 31 марта 2026 года увеличился на 4,6%, до 18 трлн руб. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ на отчетную дату составила 28% (в начале года — 30%).

«В течение квартала мы продолжили реализовывать кредитный маневр — рост корпоративного кредитного портфеля на фоне снижения объема кредитов физическим лицам, а также усиливать фокус на трансакционной модели в розничном бизнесе, что вернуло розничный сегмент к операционной прибыльности, а также позволило оптимизировать потребление капитала»,— заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, в целом итоги первого квартала находятся в пределах ожиданий и прогнозов ВТБ и позволяют подтвердить цель по чистой прибыли 2026 года на уровне не менее 600 млрд руб.

