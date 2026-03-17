Займы ищут цели

«Альфа-Групп» выходит на рынок POS-кредитования (кредиты на покупку товаров в торговых сетях) через МКК «Альфа-Деньги». В настоящее время банковский рынок таких услуг находится в стагнации. При этом сегмент POS-займов в условиях ограничений со стороны ЦБ в отношении всего рынка МФО имеет определенные преимущества. Ряд компаний собираются развивать это направление кредитования.

Как стало известно “Ъ”, проект Альфа-банка микрофинансовая компания «Альфа-Деньги» (ранее «А-Деньги») планирует выйти в новый для себя сегмент POS-займов (на конкретные товары или услуги). Изначально МКК «Альфа-Деньги» работала преимущественно в сегменте займов «до зарплаты» (PDL) — до 30 тыс. руб. сроком до месяца.

Информацию о запуске POS-направления подтвердила “Ъ” директор по развитию бизнеса «Альфа-Денег» Надежда Димченко. «Наша цель — занять 10% рынка в ближайшие три года и 30% — в течение пяти лет,— рассказала она.— Ключевой драйвер роста — подключение новых партнеров и качественная риск-модель. Мы делаем ставку не столько на традиционную розницу, сколько на интеграцию в маркетплейсы и онлайн-площадки. Потребительский трафик уходит именно туда, и наша задача — предлагать финансовые продукты непосредственно в момент принятия решения о покупке».

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2025 года всего рынок POS-кредитования составлял 196 млрд руб., из которых более трети приходилось на займы МФО, остальное — на банковские кредиты. Крупнейшим игроком в сегменте POS-займов является структура Т-Банка («Т-Финанс»). По итогам первого полугодия на нее приходилось 44% всех выдач. Также в сегменте присутствовали МФО «Веббанкир», «МигКредит», «Лайм», «ЭйрЛоанс».

«Выход новых игроков на рынок POS-кредитования в целом закономерен,— отметили в бизнес-линии POS-кредитования экосистемы "Т-Технологии".— Это говорит о высокой конкуренции и продолжающемся развитии рынка POS-кредитования и рассрочек». В то же время рынок уже достаточно зрелый и во многом зарегулирован, поэтому вход на него требует значительных инвестиций в технологии, скоринг и клиентский сервис, отметили там. По словам гендиректора МКК «Займер» Романа Макарова, компания начала развивать это направление в 2025 году на базе дочерней МКК «Дополучкино» и в онлайне, и в офлайне. «Мы рассматриваем его как инструмент расширения клиентской базы и дальнейших кросс-продаж других финансовых продуктов группы»,— поясняет он. МФК «Лайм-Займ» вышла на рынок POS-займов в апреле 2025 года. Это решение было хорошо продуманным и стратегически важным в условиях нового регулирования, которое существенно давит на более дорогие займы и приводит к охлаждению рынка кредитования, подчеркнули там.

Скорее всего, это не последний вход компаний на этот рынок, полагает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Решение развивать POS-займы совершенно логично. К этому МФО подталкивает сама политика ЦБ. Это менее рискованный вид займов по сравнению с традиционным PDL-кредитованием, поскольку вы выдаете деньги под совершенно конкретную цель,— отмечает гендиректор "Веббанкира" Андрей Пономарев.— POS-займы выдаются на более продолжительный срок, поэтому не так сильно влияют на долговую нагрузку клиента в моменте, и, соответственно, компаниям проще соблюдать макропруденциальные лимиты». Если говорить об отдельных требованиях или льготах, то POS-займы выделены в отдельную категорию при расчете ПСК и этот показатель ниже классических займов, подчеркивают в СРО МиР.

О планах выхода в сегмент POS-займов “Ъ” сообщили несколько МФО. Moneyman рассматривает возможность запуска POS-кредитования, на данный момент компания начала бизнес-проработку данного направления, отметили там. «Место для нового игрока всегда найдется, если у него есть уникальное технологическое преимущество или доступ к очень дешевому фондированию,— уверена операционный директора МФК "МигКредит" Анна Панкратова.— Но с точки зрения операционной эффективности выход в POS сегодня — это скорее стратегия защиты и удержания клиентской базы в периметре группы, нежели история про быстрый рост и высокую прибыль».

Ксения Дементьева