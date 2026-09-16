Заемщики запаслись деньгами

В результате непрерывного снижения на протяжении восьми месяцев полная стоимость кредитов наличными по итогам августа составила 27,8%. Удешевление таких кредитов сказалось на объеме их выдачи, которая в августе поднялась до рекордных за два года 491,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), по итогам августа средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК) наличными составила 27,8%, что соответствует уровню августа 2024 года. С начала текущего года ПСК снизилась почти на 4 процентных пункта (п. п.).

Также в августе этого года был установлен рекорд по объему и количеству выданных кредитов наличными за последние два года — 491,8 млрд руб. и 2,4 млн соответственно.

Всего за восемь месяцев 2026 года россияне оформили 16,33 млн кредитов наличными на 3,31 трлн руб., среднемесячный объем выдач составил 413,20 млрд руб., свидетельствуют данные БКИ ОКБ.

Участники рынка объясняют планомерное снижение ПСК на протяжении этого года уменьшением ключевой ставки ЦБ. В ВТБ “Ъ” сообщили, что банк опережает рынок по темпам снижения ПСК: по кредитам наличными этот показатель в банке упал более чем на 6 п. п. с начала года, а в сентябре банк дополнительно снизил ставки на 0,9 п. п. по сравнению с августом. «В течение года объем выдачи потребительских кредитов на рынке ежемесячно увеличивался, в июле и августе динамика кредитования в сегменте кредитов наличными замедлилась. Сдерживающую роль сыграли осторожная риторика регулятора по ключевой ставке и сезонный фактор»,— рассказали в банке. Однако с началом осени тренд меняется: вступает в силу деловой цикл и выдачи, по прогнозам ВТБ, в сентябре вырастут.

Впрочем, руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго-банка Дмитрий Долженко обращает внимание на то, что со стороны Банка России сохраняется довольно жесткая политика в части потребительского кредитования. «Продолжают действовать ограничения по объему кредитов для клиентов с повышенным уровнем риска (при долговой нагрузке более 50%) и повышенные коэффициенты для расчета нормативов достаточности капитала»,— пояснил он. Руководитель блока розничного бизнеса ТКБ Банка Владимир Стасевич считает, что до конца года тренд на рост объемов выдачи кредитов наличными сохранится, но замедление рынок все же почувствует. «ЦБ впервые с апреля 2025 года взял паузу в снижении ставки и назвал проинфляционные риски преобладающими»,— пояснил он. «Банк России, очевидно, продолжит ужесточать условия, но точечно, макропруденциальные надбавки и лимиты по долговой нагрузке останутся, а общий объем напрямую ограничивать не будут»,— полагает директор департамента розничного бизнеса Цифра-банка Дмитрий Дворников.

Эксперты считают, что снижение ПСК в этом году остановится или будет незначительным.

«Снижение ключевой ставки приостановилось, есть явные проинфляционные факторы, да и для констатации системного снижения кредитного риска пока слишком рано»,— поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Рынок потребительского кредитования, по его словам, был максимально охлажден в прошлом году. «Доступность потребительских кредитов сейчас на порядок ниже, чем, например, в 2021–2024 годах, ужесточать регулирование еще больше и создавать дополнительные барьеры нет причин»,— считает эксперт. Младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов согласен, что до конца года дальнейшее снижение ПСК ограниченно, поскольку Банк России повысил прогноз по инфляции до 6–7%, что сужает коридор для дальнейшего смягчения ДКП. В свою очередь, старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова отмечает, что на снижение ПСК также оказали влияние конкуренция банков за качественных заемщиков и рост рефинансирования кредитов (см. “Ъ” от 8 сентября), что предполагает более низкие ставки, а это уже тянет вниз среднюю ПСК.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева