Объем выдачи розничных кредитов в августе достиг 1,1 трлн руб.
По итогам августа 2026 года объем выданных кредитов физическим лицам достиг 1,096 трлн руб., следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Показатель вырос на 3,2% относительно июля и на 13,7% по сравнению с прошлогодним показателем. За восемь месяцев банки выдали населению 7,8 трлн руб., в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Основной вклад внесли кредиты наличными — почти на 515 млрд руб. При этом накопленный итог за восемь месяцев достиг 3,5 трлн руб., превысив объем за весь прошлый год (3,37 трлн руб.).
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Одним из драйверов роста в сегменте необеспеченных ссуд остается рефинансирование. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом полугодии 2026 года объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, превысил 430 млрд руб., в три раза больше, чем годом ранее. «Ставки достигли уровня, при котором рефинансирование существующих кредитов стало экономически выгодным. Этот тренд можно считать устойчивым, и, по всей видимости, в ближайшие месяцы мы увидим спокойный и умеренный рост рынка»,— поясняет гендиректор ОКБ Михаил Алексин. По оценке ВТБ, после рефинансирования ставка для клиентов снижается в среднем на 16 п. п., а ежемесячный платеж — на четверть.
Наибольший месячный прирост в августе показал сегмент автокредитования: объем выдач вырос на 11%, до 184 млрд руб., следует из данных Frank RG и «Автостата». Средний размер кредита четвертый месяц подряд обновляет исторический максимум, достигнув 1,58 млн руб. За восемь месяцев объем рынка автокредитов достиг 1,2 трлн руб. (рост на 29% к аналогичному периоду прошлого года). Выдача ипотеки в августе частично восстановилась после июльского обвала. Объем выдач достиг 374 млрд руб., на 4,7% выше, чем в июле, но на 4% ниже, чем в августе 2025 года.