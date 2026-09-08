Объем выдачи розничных кредитов в августе достиг 1,1 трлн руб.

По итогам августа 2026 года объем выданных кредитов физическим лицам достиг 1,096 трлн руб., следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Показатель вырос на 3,2% относительно июля и на 13,7% по сравнению с прошлогодним показателем. За восемь месяцев банки выдали населению 7,8 трлн руб., в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Основной вклад внесли кредиты наличными — почти на 515 млрд руб. При этом накопленный итог за восемь месяцев достиг 3,5 трлн руб., превысив объем за весь прошлый год (3,37 трлн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Одним из драйверов роста в сегменте необеспеченных ссуд остается рефинансирование. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом полугодии 2026 года объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, превысил 430 млрд руб., в три раза больше, чем годом ранее. «Ставки достигли уровня, при котором рефинансирование существующих кредитов стало экономически выгодным. Этот тренд можно считать устойчивым, и, по всей видимости, в ближайшие месяцы мы увидим спокойный и умеренный рост рынка»,— поясняет гендиректор ОКБ Михаил Алексин. По оценке ВТБ, после рефинансирования ставка для клиентов снижается в среднем на 16 п. п., а ежемесячный платеж — на четверть.

Наибольший месячный прирост в августе показал сегмент автокредитования: объем выдач вырос на 11%, до 184 млрд руб., следует из данных Frank RG и «Автостата». Средний размер кредита четвертый месяц подряд обновляет исторический максимум, достигнув 1,58 млн руб. За восемь месяцев объем рынка автокредитов достиг 1,2 трлн руб. (рост на 29% к аналогичному периоду прошлого года). Выдача ипотеки в августе частично восстановилась после июльского обвала. Объем выдач достиг 374 млрд руб., на 4,7% выше, чем в июле, но на 4% ниже, чем в августе 2025 года.

Анна Кукляева