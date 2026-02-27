Реальные ставки по кредитным картам в России превысили 50%

Стоимость обслуживания кредитных карт в России по итогам четвертого квартала 2025 года достигла рекордных за последние пять лет 50,1%. Такие данные приводят аналитики «Скоринг Бюро». За год полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте подскочила на 17,5 процентного пункта, сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования.

Предыдущий всплеск ставок наблюдался весной 2022 года, когда ПСК поднималась до 34,9% на фоне резкого повышения ключевой ставки. В 2023–2024 годах показатель стабилизировался в диапазоне 30,1–32,6%. Нынешний рост начался в прошлом году на фоне ужесточения денежно-кредитной политики: в первом квартале ПСК достигла 45,9% и продолжила увеличиваться, несмотря на последовавшее снижение ключевой ставки ЦБ.

Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин пояснил РБК, что основной драйвер роста ПСК — удорожание фондирования банков вслед за ключевой ставкой. Кроме того, на ставки влияют риск-модели кредиторов и поведение заемщиков: доля клиентов, полностью гасящих задолженность внутри льготного периода, увеличивается, лишая банки значительной части доходов. По предварительным данным за февраль, рост реальных ставок по кредитным картам приостановился, отмечает эксперт.

Рост стоимости кредитных карт сопровождался сжатием рынка. Как сообщало Объединенное кредитное бюро, по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении.

