Что ждет россиян в 2026 году

Круглогодичный призыв в армию, новые дорожные знаки, повышение НДС, больничные для самозанятых, индексации МРОТ и пенсий. Обзор основных законодательных изменений с комментариями профильных авторов — в подборке “Ъ”.

Налоги С 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров. Среди них продукты питания, лекарства и прочее. Кроме того, льгота распространяется и на программы из единого реестра российского ПО. Корреспондент отдела экономики “Ъ” Евгения Крючкова: Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Вступающие в январе новшества — не менее масштабные. Дефицит бюджета заставил власти задействовать последний крупный резерв — НДС. Со следующего года его базовая ставка вырастет с 20% до 22%. Льготная, в 10%, сохраняется для социально значимых товаров, в том числе базовых продуктов питания, лекарств, детской продукции. Как в Минфине объяснили необходимость повышения налога — в материале “Ъ” «НДС попал под мобилизацию». С 1 января уменьшится порог годового дохода, после которого компания должна перейти с упрощенной системы налогообложения и начать платить НДС. Новая граница будет составлять 20 млн руб. против 60 млн руб. ранее. К 2028 году планируется поэтапное снижение до 10 млн руб. Корреспондент отдела экономики “Ъ” Евгения Крючкова: Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Изначально предложенное снижение порога доходов с 60 млн руб. сразу до 10 млн руб. всерьез обеспокоило бизнес, который предупредил о рисках ухода в тень и прекращения деятельности при таком росте нагрузки. В итоге правительство пошло на уступки, решив опустить порог поэтапно: с 2026 года он снизится втрое, до 20 млн руб., с 2027-го — до 15 млн руб., а в 2028-м — уже до изначально предлагавшихся 10 млн руб. Как бизнес собирается адаптироваться к новым налогам — в материале “Ъ” «НДС в стадии принятия». С 1 января семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на налоговую выплату. Получатели должны быть официально трудоустроены, жить в России и иметь статус налогового резидента. Среднедушевой доход должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума. В таком случае семья сможет получить перерасчет своего НДФЛ по ставке 6%, а разницу ей вернут деньгами. Получать льготу можно будет, пока старший ребенок не достигнет 18 лет или 23 лет, если он обучается на очной форме. Какие еще меры поддержки семей предложил комитет Госдумы — в материале “Ъ”. С 1 января отменяется льготная ставка 15% по страховым взносам по выплатам свыше 1,5 МРОТ для представителей малого и среднего бизнеса. Теперь они будут платить по 30%. Льготная ставка сохранится для отдельных видов деятельности. Их перечень утвердит правительство. Сколько средств МСП привлекли в рамках госгарантий — в материале “Ъ” «Займы привязались к приоритетам». С 1 января для иноагентов вводится ставка НДФЛ в размере 30%. Кроме того, для них отменяются налоговые вычеты и льготы. Как было ужесточено наказание за нарушение обязанностей иноагента — в материале “Ъ” «Иноагентов лишили шанса одуматься».

Банки С 1 января операции по обслуживанию банковских карт будут облагаться НДС по ставке 22%. Они были освобождены от этого налога с 2006 года. Под налог попадут операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также процессинг и эквайринг. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кроме того что сами операции для банков станут дороже, им еще придется перенастроить их учет, а также выработать форму подачи сведений о них в ФНС. Чтобы частично сгладить ситуацию, Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 января 2026 года снижает свои тарифы на размер НДС (см. “Ъ” от 19 декабря). Однако в самом платеже комиссия НСПК решает далеко не решающую роль — из всей эквайринговой комиссии в размере 1,5–2% на нее приходится 0,1–0,2%. Остальное банкам придется возмещать за свой счет. Эксперты предполагают, что эквайринговая комиссия может вырасти на 10–15%, а вслед за ней вырастут и цены на товары. Кроме того, нет четкого понимания того, каких именно платежей коснется требование уплаты НДС. Банкиры считают, что речь идет только о карточных платежах, но эксперты уверены, что Налоговый кодекс говорит обо всех расчетах, и если они правы, то НДС придется платить и при оплате через СБП, по QR-кодам и биометрии. Банк России обещал разъяснить банкам, с каких операций и как им надо будет платить налог, отметив, что находится в диалоге по этому поводу с ФНС и Минфином, но до Нового года осталась неделя, а разъяснения пока так и нет или его предпочитают не предавать публичности. Как подорожание эквайринга отразится на держателях банковских карт — в материале "Ъ FM" «НДС добавили в платежи». С 1 января начнет действовать перечень Центробанка, содержащий признаки мошенничества при переводах. Среди них, например, внезапная смена номера телефона для входа в банковский аккаунт, смена сим-карты или устройства. Особое внимание будет уделяться переводом свыше 200 тыс. руб. Эти критерии также будут применятся к операциям с цифровыми рублями. Корреспондент одела финансов “Ъ” Юлия Пославская: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Ранее признаков мошеннических операций было всего шесть. К ним, в частности, относилось не только наличие данных о получателе денег в базе данных ЦБ о мошеннических операциях, а также в соответствующей базе данных банка, но и информация от сторонних организаций, свидетельствующая о риске мошенничества. В декабре ЦБ объявил об увеличении числа критериев подозрительных операций еще на шесть. Список пополнился такими критериями, как смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до совершения операции, обнаружение на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения или изменение операционной системы, провайдера связи, а также перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений (если до этого человек сам себе перевел свыше 200 тыс. руб.). С одной стороны, это может повысить эффективность борьбы с мошенниками и уменьшить число операций без согласия клиента, которое растет из года в год. С другой стороны, гражданам и банком новые меры, вероятно, значительно усложнят жизнь. Уже сейчас на сервисе «Банки.ру» можно увидеть жалобы, когда клиенты, немного сменив потребительское поведение, попадают в неприятные ситуации, вплоть до невозможности оплатить покупки, находясь в другом городе. Банкам же необходимо проверять каждую операцию, что может повысить операционные издержки, и бороться с недовольством клиентов. Как Центробанк прокомментировал необоснованные блокировки счетов граждан — в материале “Ъ” «Мошенников перегнули в бараний рог».

ПДД С 1 января появятся новые дорожные знаки. Кроме того, будет изменен дизайн некоторых старых указателей. Например, появится знак «Глухие», а «Рекомендуемое ограничение скорости» и «Искусственная неровность» смогут находиться на одном щите. Заведующий отделом неделовых новостей “Ъ” Иван Буранов: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Речь идет о ГОСТ-52290 и новой версии ГОСТ-52289, которыми руководствуются регионы и владельцы автодорог при организации дорожного движения. Нормы этих стандартов могли применяться еще в 2025 году — вступление в силу их с 1 января является формальным. Стандарты позволяют использовать на дорогах, к примеру, табличку «Глухие», которая информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. На одном и том дорожном щите теперь могут быть объединены несколько знаков (например, «Рекомендуемое ограничение скорости» и «Искусственная неровность»). Знак «Стоп-линия» теперь может быть в вертикальном исполнении. Власти Москвы начали применять стандарт весной 2025 года, когда на городских улицах появились новые таблички с указанием времени действия. В июле также в Москве появилась первая желтая разметка для разделения встречных потоков движения. Все эти опции заложены как раз в новых ГОСТах. Как изменится количество дорожных знаков — в материале “Ъ” «Росстандарт подал знак».

Утильсбор и такси С 1 января будут проиндексированы ставки утильсбора. Закон об их ежегодном повышении был принят в 2024 году. Корректировка будет продолжаться до 2030 года. Корреспондент отдела бизнеса “Ъ” Наталия Мирошниченко: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Опрошенные “Ъ” дилеры прогнозируют, что индексация приведет к росту цен на иномарки, но, впрочем, резким он не будет. На машины местной сборки утильсбор либо не повлияет совсем, либо минимально, напоминают собеседники “Ъ”: российские производители получают промсубсидии (де-факто — компенсацию утильсбора), объем которых исчисляется степенью локализации в соответствии с принятыми по специнвестконтрактам обязательствами. Как вводилась индексация утильсбора — в материале “Ъ” «Минпромторг составил план повышения утильсбора». С 1 марта начнет действовать закон о локализации такси. Согласно документу, работать в отрасли смогут только автомобили отечественного производства или с высокой долей российских компонентов. Однако для самозанятых водителей установлена отсрочка до 1 января 2033 года. Корреспондент отдела потребительского рынка “Ъ” Дарья Андрианова: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года, в Калининградской области — с марта 2028 года, а на Дальнем Востоке с марта 2030 года. После этого попасть в реестр такси смогут автомобили отечественного производства или с высоким уровнем локализации. Пока в этом списке 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Минпромторг говорил, что перечень будет расширен. Рынок такси воспринял эту меру негативно. Участники рынка говорили, что для многих обновление машины согласно новому закону станет финансово обременительным и часть водителей будет вынуждена работать в сером секторе либо вовсе уйти из отрасли. Согласно опросу «Ромира», в России только 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси. В "Опоре России" ожидали, что с марта 2026 года с легального рынка такси уйдут 200 тыс. водителей, а к 2030 году потери достигнут 500 тыс. человек. На этом фоне власти утвердили послабления. В конце декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому самозанятые и ИП в сфере такси могут пользоваться нелокализованными машинами до 2033 года. Но их число в каждом регионе не может превышать 25%. Как Госдума принимала закон — в материале “Ъ” «Русские шашечки».

Кредиты С 1 февраля при получении семейной льготной ипотеки супруги должны обязательно выступать созаемщиками. У них останется возможность привлекать третьих лиц, если доходов не хватает для получения кредита. Руководитель группы отдела финансов “Ъ” Ксения Дементьева: Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Минфин России скорректировал правила выдачи ипотеки с господдержкой, чтобы повысить ее адресность и исключить возможности для инвестиционных злоупотреблений. Правило "одна льготная ипотека в одни руки" было введено для всех льготных программ в декабре 2023 года, но тогда речь шла о единственном получателе. С 1 февраля 2026 года как «одни руки» будет рассматриваться вся семья в целом. Семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой 2025 года. «По итогам года планируется, что будет выдано 912 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн руб. По льготным программам выдано 562 тыс. кредитов на 3,3 трлн руб. Самой востребованной стала семейная ипотека», — заявлял в декабре вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Еще одно нововедение касается комбоипотеки, которая состоит из части кредита по семейной ипотеке по льготной ставке (6%) и части кредита по рыночной ставке (которая выходит за лимит программа — 12 млн руб. для столичных регионов и 6 млн руб. для остальной России). С 1 февраля 2026 года Министерство финансов РФ разрешает рефинансировать рыночную часть такого кредита. Если раньше рефинансирование рассматривалось банками как выдача нового кредита и вся ставке пересчитывалась по рыночным условиям, то теперь будет учитываться и льготная часть. Это послабление призвано помочь семьям снизить долговую нагрузку. Кредиторы должны будут предоставлять заемщикам справку с информацией об остатке задолженности по обеим частям кредита. Это позволит гражданам выбрать наиболее подходящие условия для уменьшения ежемесячных платежей. Кроме того, планируется, что в начале 2026 года Госдума может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей; на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок. Какие изменения в семейной ипотеке рассматривает Минфин — в материале “Ъ” «"Семейной" ипотеке прочат перемены». С 1 апреля изменятся условия предоставления рассрочек. Максимальный срок займа будет составлять не более шести месяцев. Штрафы за просрочку платежей не могут превышать 20% годовых от суммы задолженности. Если долг превысит 50 тыс. руб., сведения о займе будет необходимо передать в бюро кредитных историй. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов: Фото: Дмитрий Лебедев , Коммерсантъ Вокруг закона о рассрочке было сломано много копий, поскольку первый его вариант предполагал регулирование, категорически не устраивавшее участников рынка. Основной претензией был уровень стоимости покупки в рассрочку, превысив который оператор должен будет подавать сведения о займе в бюро кредитных историй, что существенно усложняет и удорожает процесс. В законопроекте, принятом в первом чтении, эта планка находилась на уровне 15 тыс. руб., что, по мнению операторов рассрочки, могло убить весь рынок. Но во втором чтении сумма была увеличена до 50 тыс. руб., и это стало определенным компромиссом — участники рынка просили поднять ее до 100 тыс. руб. (см. “Ъ” от 21 июля). Был внесен и ряд других послаблений, например, срок вступления в силу закона был отодвинут с 1 декабря этого года на 1 апреля следующего, а до 1 апреля 2027 года операторы рассрочки фактически выведены из-под регулирования ЦБ. Тем не менее всем с самого начала было очевидно, что оставить этот рынок совсем без регулирования Банк России не сможет. По оценкам его участников, к концу этого года объем рынка рассрочки может достигнуть 400 млрд руб. Почему покупатели стали часто пользоваться рассрочкой — в материале “Ъ” «Жизнь взаймы». С 1 января изменятся требования к рекламе, касающейся банкротства физических лиц. По новым правилам подобные объявления не должны будут содержать обещание гарантий, что долги точно спишут, призывов и намеков не платить по кредитам. Также запрещается заявлять в рекламе, что государство создало систему для списания долгов граждан, и утверждать, что от долгов можно освободиться. Объявления должны четко предупреждать, что банкротство имеет негативные последствия, и призывать должников обратиться к кредиторам и в МФЦ. Как десять лет прощали и наказывали граждан-должников — в материале “Ъ” «Банкротство с физическим лицом».

Призыв С 1 января призыв в армию будет осуществляться круглый год. По новым правилам решения о годности к службе в армии призывные комиссии будут принимать с 1 января по 31 декабря. Отправка в войска при этом будет осуществляться по старой схеме: в апреле—июле и октябре—декабре. Старший корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Александр Воронов: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Авторы поправок сочли, что новый порядок "равномерно распределит нагрузку" на военкоматы и "повысит качество" новобранцев. Примечательно, что ранее, в апреле 2025 года Госдума приняла закон, расширяющий время действия решения военкома о призыве новобранца в армию. До его принятия такое решение действовало в течение одной призывной кампании (весенней или осенней), теперь срок увеличен до одного года. Соавтор поправок господин Картаполов объяснял такую необходимость в том числе злоупотреблениями со стороны некоторых граждан долгими судебными разбирательствами о правомочности призыва. Опрошенные “Ъ” эксперты называли поправки о круглогодичном наборе в войска продолжением этого вектора и утверждали, что новая схема набора в войска позволит призывникам спокойнее получать отсрочки от службы, а Минобороны — призывать больше людей, если надо. Однако эта же система позволяет отправлять студентов на медкомиссию прямо во время учебы, а потом призвать их сразу после получения диплома, предупреждали юристы. Как Госдума принимала круглогодичный призыв — в материале “Ъ” «Армия продленного действия».

Интернет С 1 марта за пропаганду наркотиков в интернете будет действовать уголовная ответственность. Наказание будет применяться к лицам, которых дважды за год привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения или имеющим судимость по подобной статье. Заместитель заведующего отделом происшествий “Ъ” Александр Голубев: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети в первую очередь объясняется тем, что она напрямую связана с их незаконным распространением. При этом многомиллионная аудитория и технические возможности интернета позволяют при минимальных затратах достигать максимальной эффективности подобной пропаганды. Кроме того, она способствует не только расширению рынка сбыта запрещенных веществ, но и вовлечению граждан, в том числе и несовершеннолетних, в их распространение, что само по себе является особо тяжким преступлением. Новая статья УК призвана не допустить массового распространения информации, обучающей действиям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, вызывающей интерес к участию в такой деятельности и терпимого отношения к ней. Как убирали пропаганду наркотиков из стриминговых сервисов — в материале “Ъ” «Артисты почистят звуковые дорожки». С 1 октября начнет действовать закон о регулировании платформенной экономики. Он будет регулировать деятельность маркетплейсов, сервисов доставки еды, такси, аренды жилья, поиска работы и подобного. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ключевая задача закона о платформенной экономике — закрепить общие принципы взаимодействия активно развивавшихся в последние годы цифровых платформ с потребителями и партнерами. Несмотря на то что сама по себе разработка документа стала событием, а его обсуждение велось практически весь год, пока законопроект содержит лишь базовые понятия. На рынке цифровых платформ осталось много нерешенных вопросов. Ключевые из них касаются маркетплейсов. Это в том числе выработка принципов их взаимоотношения со сторонними банками, предоставления скидок на ассортимент селлеров и перспективы выравнивания требований к ним с традиционной розницей. Именно они могут стать основными для рынка в 2026 году. Как изменится рынок цифровых сервисов — в материале “Ъ” «От закона к практике».

СИЗО ФСБ С 1 января ФСБ получит право создавать собственные следственные изоляторы. Служба также сможет доставлять в служебное помещение за неповиновение требованию сотрудника, нарушение пропускного режима пропускного объекта или передачу запрещенных предметов содержащимся в местах лишения свободы. За последнее правонарушение ФСБ сможет составить административный протокол. Заместитель заведующего отделом происшествий “Ъ” Александр Голубев: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Возврат следственных изоляторов в систему ФСБ продиктован прежде всего практическими соображениями. В последнее время резко возросло количество уголовных дел, относящихся к подследственности ФСБ, прежде всего о разных формах госизмены, и арестованных по ним. При этом в изоляторах ФСИН фигуранты нередко оказываются в одних камерах с обычными уголовниками, причем иногда с большим количеством сразу. Это создает возможность обвиняемым в госизмене через третьих лиц наладить связь с возможными остающимися на воле сообщниками. В ведомственных изоляторах ФСБ такая возможность будет сведена к минимуму. Кроме того, оперативную работу в отношении заключенных, которую сейчас ведут сотрудники ФСИН, в СИЗО ФСБ смогут осуществлять непосредственно чекисты. Как депутаты объяснили необходимость изменений — в материале “Ъ”.

