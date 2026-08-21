Автопроизводители почуяли спрос

Средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июле выросла впервые с ноября 2025 года, до 12% годовых. Бренды постепенно сокращают собственные программы субсидирования из-за стабильного спроса и сокращения стоков, а банки вынуждены сохранять условия из-за высокой стоимости фондирования. При этом повышение цен компенсируется за счет сокращения дополнительных услуг в кредитных договорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В июле ставки по автокредитам на новые машины впервые с ноября 2025 года пошли вверх, прибавив 0,86 п. п. за месяц, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Так, средневзвешенная ставка по кредитам на новый автомобиль составила около 12% годовых. В то же время средневзвешенная полная стоимость кредита (ПСК), наоборот, показала снижение на 0,31 п. п., составив 14,52% годовых. В результате спред между средневзвешенной ставкой и средневзвешенной ПСК составил 2,44 п. п. Это минимум с января 2026 года.

Разнонаправленная динамика ставок и ПСК может быть обусловлена несколькими факторами. «Эти показатели могут двигаться в разные стороны при изменении наполнения кредитов дополнительными продуктами и услугами, а также при изменении параметров кредитования»,— отмечает начальник управления развития продаж автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш. К таким параметрам он относит в первую очередь срок кредита и первоначальный взнос.

Эксперты отмечают, что банки стали меньше включать в кредитные договоры обязательные платные услуги. По словам руководителя продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Игоря Корчагина, в частности, к ним относятся страховки (включая каско и страхование жизни), платные уведомления, а также другие пакетные и сервисные комиссии. За счет этого итоговая стоимость кредита для заемщиков могла снизиться даже при росте базовой ставки, считает он.

При этом ставки по автокредитам на новые машины в большей степени зависят от программ субсидирования со стороны автопроизводителей. «Изменения условий таких программ остаются одним из ключевых факторов динамики средней ставки»,— отмечает Андрей Залиш. По словам проектного лидера аналитической компании Frank RG Марины Тимошковой, если с марта по начало июля этого года процентные ставки, предоставляемые в партнерстве банк—бренд, в большинстве своем снижались, то со второй половины июля тренд изменился. По данным Frank RG, во второй половине июля у отдельных брендов ставки выросли на 0,71–2,18 п. п. Это коснулось, в частности, BelGee, Changan, GAC, Geely, Jetour, Haval, Solaris, Soueast, Tenet и Volga.

Такая стратегия автобрендов по сокращению своих субсидированных программ связана с регулированием спроса. Так, в 2025 году бренды активно использовали такие программы для стимулирования спроса на фоне наполненных стоков дилеров и низкой потребительской активности (см. “Ъ” от 18 июля 2025 года). «Ситуации с переизбытком складов... сейчас нет, логично, что по моделям, по которым на рынке сформирован дефицит, размер субсидий будет сокращаться»,— отмечает директор департамента развития партнерского бизнеса Fast Вячеслав Якубчик. Впрочем, июльские ставки этого года все равно остаются низкими даже в сравнении с прошлогодними рекордами (по данным ОКБ, средневзвешенная ставка за 2025 год по кредитам на новые машины больше среднего значения этого года на 2,7 п. п.).

Тренд на постепенный рост ставок в сегменте кредитов на новые машины будет сохраняться в ближайшее время. Одной из причин является высокая стоимость фондирования, которую поддерживает растущая конкуренция банков за сохранение средств вкладчиков на своих счетах, считает Вячеслав Якубчик. Кроме того, по мнению эксперта, отчасти к росту ставок приведет и постепенное снижение среднего первоначального взноса, которое уже наблюдается в августе. По данным Fast, если в июле он составлял в среднем 45,3%, то в августе — до 44,6%.

Дарья Загайнова