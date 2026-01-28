Карты среднесрочно просрочились

В последнем квартале 2025 года возобновился рост среднесрочной (30–90 дней) просрочки по кредитным картам и картам с овердрафтом. И хотя пока этот показатель далек от пиковых значений первого квартала, эксперты и участники рынка не исключают дальнейшего роста просрочки в 2026 году, особенно у тех игроков, кто вел активную выдачу карт в период высоких ставок.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) проанализировало динамику просроченной задолженности по кредитным картам и овердрафтам. Согласно данным бюро, в четвертом квартале доля карточных кредитов с просрочкой (30–90 дней) показала рост и составила 1,9% после снижения в третьем квартале до 1,6% (см. “Ъ” от 21 ноября 2025 года).

Рост просрочки по карточным кредитам в конце года не является сезонным. В прошлом году пик этого показателя — 2,8% — пришелся на первый квартал и затем постепенно снижался.

«Несмотря на значительное сокращение высокорискованных выдач кредитных средств заемщикам с высокой долговой нагрузкой, доля просроченной задолженности продолжает расти. Предпосылки в виде высоких ставок, достаточно высокой инфляции и замедлившегося роста реальных доходов граждан определяют ухудшение их платежной дисциплины,— отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.— Жесткие макропруденциальные ограничения со стороны регулятора делают затруднительным перекредитование заемщиков со значительным кредитным багажом».

Факторов, повлиявших на рост доли просрочки, в целом на рынке несколько, указывает руководитель направления портфельного анализа Инго-банка Аркадий Широкоряд, в том числе и «рыночная тенденция к ухудшению условий по грейс-периоду по кредитным картам».

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что на фоне низких темпов выдачи в четвертом квартале снизилась совокупная задолженность в кредитных картах (см. “Ъ” от 22 января), что снизило «разбавление» доли просрочки новыми выдачами. «Также несколько выросла и сумма просрочки, что может быть связано как с вызреванием задолженности с очень высокой процентной ставкой, так и с желанием банков оперативно продавать просроченные долги»,— указывает он. По словам директора по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергея Ходинского, одной из основных причин роста просрочки в карточном сегменте может быть общее снижение качества заемщиков, в первую очередь тех, кто ранее сформировал кредитные обязательства до введения таких регуляторных ограничений, как показатель долговой нагрузки и период охлаждения.

По мнению господина Полухина, с учетом действующих макропруденциальных лимитов и надбавок к коэффициентам риска не стоит ждать в первом квартале текущего года долю просрочки 30–90 дней, аналогичную первому кварталу 2025 года.

Однако некоторый ее рост вполне вероятен, указывает он. «Динамика сегмента кредитных карт в 2026 году будет во многом зависеть от дальнейшей траектории ключевой ставки и ее среднесрочного прогноза, но "ренессанса" при ключевой ставке выше 10–12% точно не будет»,— полагает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в 2026 году можно ожидать сужения политики выдачи новых карт клиентам, дальнейшего снижения лимитов по картам и перетока интереса заемщиков к альтернативным продуктам — картам рассрочки и дебетовым картам с овердрафтом, что также будет влиять на статистику по кредитным просрочкам.

В Альфа-банке полагают, что рост просрочки последовательно будет показывать умеренную динамику в сторону роста, так как банки уже достаточно снизили факторы риска в плане работы с заемщиками и с переводами задолженностей в другие категории, говорит он. Внешние факторы экономической среды будут по-прежнему оказывать существенное влияние на состояние портфеля, но при отсутствии существенных ухудшений среднесрочная просроченная задолженность может стабилизироваться. В 2026 году рост просрочки вероятен, но не у всех финансовых организаций, а у тех, кто пошел на повышенные риски и в агрессивный маркетинг в период высокой ключевой ставки, заключает Сергей Ходинский.

Ксения Дементьева