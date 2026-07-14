Банки начали ухудшать условия по рыночной ипотеке
Крупные российские банки в июле пересматривают условия ипотечного кредитования по собственным программам. Часть игроков повысила ставки, другие отказались от скидок и специальных предложений. По данным «Дом.РФ», за последние недели средневзвешенные ставки по кредитам на новостройки и вторичное жилье впервые более чем за год продемонстрировали рост, хотя и незначительный.
Участники рынка связывают изменение условий прежде всего с ожиданиями решения Банка России по ключевой ставке. Эксперты не исключают, что регулятор может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики из-за сохраняющегося инфляционного давления. На этом фоне банки стремятся заранее скорректировать стоимость кредитов, чтобы избежать снижения маржинальности по выданным займам.
Дополнительное влияние оказывает ситуация с фондированием. В мае банковская система зафиксировала сокращение объема вкладов населения, что усилило конкуренцию за привлечение средств клиентов и повысило стоимость ресурсов для кредитных организаций. В результате часть банков начала пересматривать условия по ипотечным продуктам в сторону ужесточения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека перевзвесила ставки».
Изменение условий по ипотеке происходит на фоне планомерного ужесточения Банком России условий потребительского кредитования с 2023 года, направленного на снижение уровня закредитованности населения. Регулятор вводил макропруденциальные лимиты и ужесточал расчеты показателя долговой нагрузки (ПДН), а также повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков. Это привело к тому, что многие банки уже в июле поднимали ставки по рыночным программам.
Банк России ожидает, что предпринимаемые меры помогут ограничить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам и кредитов с небольшим первоначальным взносом, а также способствуют более сбалансированному росту на рынке жилья и купированию рисков ценового пузыря. С другой стороны, ужесточение денежно-кредитных условий оказало сдерживающее влияние на потребительское кредитование, привело к росту стоимости фондирования для банков и, как следствие, к повышению ставок по кредитам.