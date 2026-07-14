Банки начали ухудшать условия по рыночной ипотеке

Крупные российские банки в июле пересматривают условия ипотечного кредитования по собственным программам. Часть игроков повысила ставки, другие отказались от скидок и специальных предложений. По данным «Дом.РФ», за последние недели средневзвешенные ставки по кредитам на новостройки и вторичное жилье впервые более чем за год продемонстрировали рост, хотя и незначительный.

Участники рынка связывают изменение условий прежде всего с ожиданиями решения Банка России по ключевой ставке. Эксперты не исключают, что регулятор может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики из-за сохраняющегося инфляционного давления. На этом фоне банки стремятся заранее скорректировать стоимость кредитов, чтобы избежать снижения маржинальности по выданным займам.

Дополнительное влияние оказывает ситуация с фондированием. В мае банковская система зафиксировала сокращение объема вкладов населения, что усилило конкуренцию за привлечение средств клиентов и повысило стоимость ресурсов для кредитных организаций. В результате часть банков начала пересматривать условия по ипотечным продуктам в сторону ужесточения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека перевзвесила ставки».