Бумаги вписались в график
Сбербанк выпускает облигации с плановым погашением под потребкредиты
Сбербанк (MOEX: SBER) организует первую в России секьюритизацию потребительских кредитов с запланированным графиком погашения облигаций. Такие условия выпуска особенно интересны институциональным инвесторам, для которых важна предсказуемость погашения бумаг. Другие банки также планируют многотраншевые неипотечные секьюритизации.
Специальное финансовое общество «СБ Секьюритизация 4» сообщило на сайте раскрытия информации о планах разместить выпуск облигаций, обеспеченных потребкредитами Сбербанка. Сбор заявок на участие в размещении начнется 23 марта, закрытие книги и аллокация — 27 марта, размещение запланировано на 30 марта. Как рассказали в Сбербанке, общий объем — 42,2 млрд руб., которые будут разделены на три транша. Младший транш, 8,4 млрд руб. (20%), выкупит Сбербанк, два старших планируется предложить широкому кругу инвесторов.
Особенность этого размещения в том, что на российском рынке впервые появится транш с плановым графиком погашения.
Как пояснили в Сбербанке, старший транш АР (транш А по типу Planned) объемом 10 млрд руб. ориентирован на институциональных инвесторов. «Он имеет заранее заданный график погашения облигаций, который исполняется при широком диапазоне скоростей досрочных погашений кредитов»,— рассказали в банке. Ожидаемая ставка ежемесячного купона по бумагам этого класса — до 15,37% годовых, доходность планируется на уровне 16,43%. Старший транш АС (транш А по типу Companion) объемом до 24 млрд руб., по словам представителей Сбербанка, позволяет траншу АР следовать плановому графику погашения, а инвесторам предоставляет повышенную доходность. Ежемесячный купон — до 15,50% годовых, а срок погашения в базовом сценарии длиннее, чем у транша АР, планируемая доходность 16,62%. «Этот класс доступен всем категориям инвесторов — частным лицам, корпорациям и финансовым институтам»,— заявили в Сбербанке.
Сбербанк не первый из банков, выпускающих многотраншевую секьюритизацию. Особенность нового выпуска Сбербанка заключается в том, что у него отсутствует старший транш А, а размещаются только два мезонинных транша АР и АС. Как пояснили в банке, изначально в ЦБ был зарегистрирован выпуск с четырьмя траншами, но спрос на транш АР был настолько большой, что на транш А не осталось обеспечения, поэтому было решено ограничиться траншами АР, АС и В.
В этом году многие банки также запланировали многотраншевые секьюритизации.
«На наш взгляд, развитие рынка секьюритизации будет связано именно с таким подходом — использованием гибкости инструмента для предложения облигаций с различными характеристиками под потребности конкретных инвесторов»,— отметили в Т-Банке. При многотраншевой структуре сделок разные транши имеют разные характеристики, рассчитанные на различные группы инвесторов, что дает возможность банкам-оригинаторам гибко распределять риски, соглашается руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков. Руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-банка Юлия Лапшина отмечает, что банк пока сосредоточился на двухтраншевых выпусках. По ее мнению, такие сделки интересны рынку, в частности розничным инвесторам, потому что дают премию в сравнении с обычным долгом.
Рынок многотраншевой секьюритизации в 2026 году вышел на принципиально новый уровень: из нишевого сегмента он трансформировался в инструмент, приближающийся по объемам к «классической» ипотечной секьюритизации, отмечают эксперты. По словам старшего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллиной, выпуски с траншами, ориентированными на институциональных инвесторов (в том числе с предсказуемой динамикой погашения), обладают высокой перспективой и могут существенно повлиять на рынок секьюритизации. Риски инвестиций в секьюритизационные облигации связаны с возможным дефолтом заемщиков, включенных в пул кредитов, под которые выпущены бумаги, досрочным погашением значительной доли кредитов и сложностью оценки их качества, напоминает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.