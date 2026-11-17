Конкуренция идет и со стороны других банков. В частности, согласно отчетности по МСФО, портфель кредитных карт Сбербанка за девять месяцев этого года вырос лишь на 4%, до 2,6 трлн руб., портфель «Т-Технологий» — на 11%, до 978 млрд руб., ОТП-банка — на 16%, до 42,9 млрд руб. Заметную роль играет и конкуренция со стороны сервисов BNPL. Согласно данным Банка России, объем выдач BNPL в 2025 году превысил 500 млрд руб., увеличившись за год почти на 80%. Как отмечает регулятор, основной драйвер этого роста — «развитие электронной коммерции, в особенности маркетплейсов и экосистем, активно предлагающих клиентам такие услуги». Вместе с тем ЦБ указывает, что остаток задолженности на начало 2026 года по такой рассрочке остался небольшим — 100 млрд руб. (рост за год в 1,4 раза).