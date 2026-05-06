Выдачи розничных кредитов в апреле 2026 года замедлили рост до 4%

По итогам апреля 2026 года объем выданных розничных кредитов достиг 967,8 млрд руб., что только на 4% больше, чем мартовский результат, следует из данных Frank RG. Результат обеспечил рост в сегментах ипотеки и кредитов наличными, впрочем, темпы прироста значительно замедлились по сравнению с мартом, когда объем выдачи кредитов физлицам за месяц увеличился на 24%. В то же время авто- и POS-кредитование в апреле показали снижение по сравнению с предшествующим месяцем. По сравнению с прошлым годом общие выдачи увеличились на 47%.

Наибольший рост продемонстрировал сегмент ипотеки. Объем выдачи достиг 354 млрд руб., увеличившись по сравнению с мартом чуть меньше, чем на 9%. Рост объемов был обеспечен ростом количества выданных кредитов до 80,6 тыс. шт. (+8%) и увеличением среднего размера кредита до 4,4 млн руб. (+1%). Несмотря на наметившуюся активизацию выдач по рыночным программам, ставки по ним остаются высокими, а флагманом в сегменте становятся программы рефинансирования.

Восстановление, хоть и меньшими темпами, чем в феврале-марте, продолжил сегмент кредитов наличными. Объем выдачи увеличился на 6% и составил 434,2 млрд руб., достигнув максимума с августа 2024 года. При этом в количественном выражении показатель остался на уровне марта, а средний размер кредита вырос на 6%, до 201,7 тыс. руб.

Сегмент автокредитования впервые с января 2026 года показал снижение, следует из данных Frank RG и «Автостата». По итогам апреля было выдано только 107,2 тыс. кредитов (-4%) на сумму 160 млрд руб (-7%). Сокращению объемов способствовало как небольшое снижение средней стоимости кредита до 1,49 млн руб. (-3%), так и высокая полная стоимость кредита, которая, несмотря на медленное снижение, остается в пределах 19-24% годовых в зависимости от сегмента.

Наибольшее сокращение показал сегмент POS-кредитования. Объем выдачи в апреле составил только 20 млрд руб., что на 11% ниже мартовского результата. В количественном выражении выдачи сократились на 7%, до 302 тыс. шт.

