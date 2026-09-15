Сбербанк секьюритизирует портфель потребкредитов

Сбербанк объявил о начале сбора заявок на шестой выпуск облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов (СФО «СБ Секьюритизация 6»). Суммарный объем выпуска составляет 80 млрд руб., при этом объем старших траншей, доступных инвесторам, составляет до 66,8 млрд руб.

Транш АС (транш А по типу Companion) отличается гибким графиком, более длительным сроком обращения и доступен всем категориям инвесторов (ежемесячный купон 16% годовых). Транш АР1 (транш А по типу Planned) ориентирован на институциональных инвесторов с фиксированным графиком платежей (ежемесячно купон 15,5% годовых). В зависимости от спроса инвесторов на транши с различными дюрациями транш АР2 может быть распределен в транш АС.

При этом в банке отмечают устойчивый интерес инвесторов к биржевым торгам на вторичном рынке. «За первый квартал 2026 года по нашим кредитным облигациям было совершено около 50 тыс. сделок, а за летний период — уже более 90 тыс. сделок»,— сообщили в Сбербанке. Там также отметили, что в настоящее время работают над седьмым выпуском секьюритизированных облигаций (СФО «СБ Секьюритизация 7»).

С 15 октября ЦБ ужесточит требования к секьюритизации потребительских кредитов — выпуску под них облигаций. Чтобы банки не покупали друг у друга такие облигации, разгружая капитал, регулятор введет макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска в размере 250%.

Подробнее — в материале «Банкам закручивают бумаги».

Отдел финансов