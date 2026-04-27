ЦБ: россияне за год купили в рассрочку товаров на 500 млрд рублей

По итогам 2025 года россияне скупили в рассрочку товаров на 500 млрд руб., сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова. Она уточнила, что ЦБ запрашивает данные у четырех крупных банков и двух маркетплейсов.

Как уточнила госпожа Данилова в интервью журналу «Эксперт», рост показателя к объемам 2024 года — «практически двукратный». При этом ЦБ считает, что рассрочка — «это, по сути, тоже кредит, ведь ее необходимо погашать», поэтому ее выдачи должны быть прозрачными.

«Сейчас информацию по долгу свыше 50 тыс. руб. операторы рассрочки начали передавать в БКИ. Но пока банки не обязаны учитывать эти данные при оценке долговой нагрузки заемщиков. Планируем, что с марта 2027 года такая обязанность у них появится»,— добавил топ-менеджер.

За последние несколько лет покупка товаров в рассрочку стала полноценной альтернативой кредитам. Из-за ужесточения банками политики по предоставлению кредитных лимитов для многих клиентов рассрочка стала единственным вариантом в условиях, когда собственных средств недостаточно. Однако надзорные органы увидели нарушения и кредитные риски в активном росте этого сегмента.

