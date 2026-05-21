Наличные по-прежнему в цене

Впервые с ноября 2024 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) по кредитам наличными опустилась ниже 30% годовых. Однако темп снижения у кредитов меньше, чем у ключевой ставки или ставок по депозитам. Банкиры говорят о необходимости сохранения баланса между доходностью и качеством портфеля. Тем не менее население увеличивает спрос на кредитные ресурсы, а эксперты не ожидают заметного снижения ставок до конца года.

Средняя ПСК по кредитам наличными опустилась до 29,95% годовых, минимального значения с ноября 2024 года, следует из данных «Финуслуг», опубликованных 21 мая. Показатель рассчитывается на основе доступных значений ПСК двадцати крупнейших банков по размеру розничного кредитного портфеля. Вместе с тем снижение ставок по розничным кредитам заметно отстает от снижения ключевой ставки. Если КС с начала года опустилась на 1,5 п. п., до 14,5%, то средняя ПСК за это время снизилась менее чем на 1 п. п. За год расхождение более существенное: КС снизилась на 6 п. п., средняя ПСК — лишь на 1,4 п. п.

Текущие ставки по кредитам наличными определяются высокой депозитной базой, сформированной в 2024–2025 годах, отмечает директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. «Ставки по кредитам традиционно реагируют на решения регулятора не сразу, поскольку банки переносят в конечную стоимость кредитов текущую стоимость фондирования»,— отмечает зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. По данным ЦБ, максимальная процентная ставка по вкладам держалась выше 20% годовых вплоть до апреля 2025 года. Однако к настоящему времени она опустилась на 6,5 п. п. (с начала года — на 2,3 п. п.), до 13% годовых. Банк России в последнем обзоре банковского сектора за первый квартал также отметил эффект опережающего снижения ставок по депозитам в отчетном периоде, «что характерно для цикла смягчения ДКП». «Банки стремятся как можно дольше поддерживать высокую процентную маржу, не спеша снижать ставки по кредитам, в отличие от привлекаемых депозитов»,— указывает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

Осторожному снижению ставок также способствует сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и высоких кредитных рисков в розничном кредитовании. Директор по развитию розничного кредитования ОТП-банка Анастасия Подойницына обращает внимание на «наличие кредитных рисков и необходимость сохранять баланс между доходностью и качеством портфеля». Как отмечает Ксения Якушкина, в настоящее время фиксируется постепенный рост доли просроченной задолженности и расходов на резервирование. По данным ЦБ, доля просроченной задолженности в общем портфеле кредитов наличными на 1 апреля 2026 года достигла 18%, увеличившись на 2 п. п. с начала года. При этом в первом полугодии 2026 года ЦБ сохранил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам на высоком уровне — 1,1–3,3 п. п. в зависимости от ставки и показателя долговой нагрузки заемщика.

434,2 миллиарда рублей составил объем выдачи кредитов наличными в апреле 2026 года.

Тем не менее высокие ставки не мешают восстановлению кредитного рынка. По данным Frank RG, ежемесячный рост объемов выдачи кредитов наличными с февраля по апрель составил 15%. В апреле показатель достиг 434 млрд руб., превысив значения осенних месяцев 2024 года. Во многом это продиктовано отложенным спросом. «Рост выдач — эффект усталости, многие готовы брать кредиты на потребление уже сейчас, не дождавшись их заметного удешевления»,— считает Павел Жолобов.

В дальнейшем ускорения снижения ставок по кредитам наличными ждать не приходится. По мнению Ксении Якушкиной, «этот процесс останется плавным». Отчасти снижению будет способствовать динамика ключевой ставки. Впрочем, при неизменности макропруденциальной политики значительного снижения ставок «не видится возможным», считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. К концу года средняя ПСК вряд ли опустится ниже 20–22% годовых даже при снижении КС до 12%, оценивает господин Жолобов.

Дарья Загайнова