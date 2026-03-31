Пляшите, вам кредит

Банкиры не готовы оповещать граждан об одобренном для них кредите через бюро кредитных историй (БКИ). Такая норма содержится в законопроекте, отзыв на который направил в Госдуму Национальный совет финансового рынка (НСФР). Финансисты обращают внимание на то, что тарифы на соответствующие услуги БКИ не определены, а предлагаемый способ оповещения граждан избыточен, поскольку дублирует закон о самозапрете кредитов. Ряд экспертов указывает, что тарифы БКИ безусловно должны быть прозрачными, но новый информационный механизм мог бы дополнить самозапреты, которые, как показывает статистика, не всегда работают.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

НСФР направил в Госдуму отзыв (с ним ознакомился “Ъ”) на законопроект с поправками к законам «О потребительском кредите», «О кредитных историях» и ряду других, согласно которым банки должны оповещать клиентов об одобренном потребкредите.

Поправки предусматривают, что бюро кредитных историй (БКИ) должно оповестить клиента об одобренном ему кредите на едином портале госуслуг не позднее 15 минут после получения соответствующей информации от банка. Это необходимо, чтобы в случае если за деньгами обратился мошенник, гражданин мог в период охлаждения (от 4 до 48 часов для кредитов наличными) отказаться от средств, за которыми не обращался.

Финансисты не согласны с положением, согласно которому банки должны заключать договоры с квалифицированными бюро кредитных историй (КБКИ, к ним относятся ОКБ, НБКИ, «Скоринг Бюро», «Кредит Инфо»), через которые должны будут сообщать о кредите своим клиентам на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Причем, как указано в письме НСФР, «возможность направления требуемой информации на ЕПГУ кредитором самостоятельно в качестве альтернативного варианта не предусматривается».

В такой конструкции вопросы вызывает ценообразование на услуги КБКИ при передаче сообщений.

«Участниками рынка неоднократно высказывалась позиция о том, что введение обязанности в отношении хозяйствующего субъекта, исполнение которой облагается платой другим хозяйствующим субъектом, без государственного контроля за тарифообразованием, является порочной практикой»,— обращает внимание глава НСФР Андрей Емелин. Более того, участники рынка считают предлагаемую правовую конструкцию в принципе избыточной. В частности, в письме НСФР отмечается, что, например, самозапрет на получение кредита действует в отношении всех потенциальных кредиторов, а не только в отношении обслуживающего данное лицо банка. По состоянию на март 2026 года данной услугой воспользовались уже свыше 22,5 млн граждан.

Вместе с тем Банк России зафиксировал за год с марта 2025 года по март 2026 года 40 тыс. случаев, когда банки выдавали кредиты гражданам, установившим самозапрет, и 309 тыс. подобных случаев у МФО. Как пояснили в ЦБ, с конца декабря 2026 года эти организации в целях противодействия мошенничеству будут передавать в БКИ информацию обо всех этапах оформления кредитов и займов. В связи с этим «в целях оптимизации онлайн-взаимодействия с инфраструктурой электронного правительства предложено возложить на квалифицированные КБКИ обеспечение направления кредиторами уведомлений заемщику на портал госуслуг», пояснили в ЦБ. Регулятор также отметил, что предельная стоимость услуги КБКИ изначально не установлена для обеспечения формирования конкурентной стоимости.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков отметил, что «если бы банки уведомляли клиентов напрямую через "Госуслуги", то споры о том, доставлено ли уведомление, шли бы вокруг особенностей конкретной IT-системы кредитора».

При этом, по его словам, поскольку КБКИ формируется единый стандарт доставки уведомления, «юридически обязанность банка считается исполненной с момента передачи сведений в бюро». Вместе с тем он считает, что информационные сообщения, включая уведомления об оформлении кредита, «целесообразно выделить в особую категорию и определить для них отдельные расценки».

В опрошенных БКИ отказались комментировать законопроект до его утверждения. По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, в БКИ не считают зафиксированный в законе механизм очень выгодным для себя. Для них это означает «появление серьезных проблем, потому что плата будет копеечной (сравнимой со стоимостью кредитного отчета, в 2025 году — чуть больше 2 руб.), потребуется новое ПО и новые договоры с платформой и самими кредиторами»,— считает собеседник “Ъ”.

Законопроект является необходимым дополнением к закону о самозапрете на взятие кредитов, полагают эксперты. Председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов отмечает, что оповещение — «это второй эшелон защиты, который дополняет самозапрет, а не дублирует его». При этом он также считает, что установление тарифов КБКИ требует уточнения. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что у банка должен быть выбор, каким образом оповестить клиента о получении кредита. Например, небольшим банкам при небольшом объеме выдаваемых кредитов проще передавать сведения через БКИ, однако для крупных кредитных организаций может быть выгоднее сообщать клиенту о кредите самостоятельно, поясняет эксперт.

Максим Буйлов