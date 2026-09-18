Мошенникам установят границы

В Госдуме решили закрыть лазейку в законе о самозапретах на оформление кредитов, которая дает мошенникам возможность увеличить лимит по кредитной карте через украденный аккаунт мобильного приложения. Но эксперты указывают, что сам набор действий, в котором злоумышленники меняют номер в личном кабинете клиента, а затем сразу запрашивают увеличение лимита, должен вызвать вопросы к службе кибербезопасности банка.

Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому банк не сможет увеличить лимит по ранее выданной кредитной карте в случае, если ее владелец установил самозапрет на оформление кредита.

«Существующий самозапрет защищает от заключения нового кредитного договора, но не распространяется на использование денежных средств по ранее выданным кредитным картам»,— отмечается в пояснительной записке. По данным Национального бюро кредитных историй, только в августе граждане установили более 665 тыс. самозапретов, а по состоянию на 1 сентября действующий самозапрет имели 22 млн граждан.

С 1 марта 2025 года гражданин может установить самозапрет на заключение договоров потребительского кредита и займа, в том числе договоров, предусматривающих овердрафты, и договоров, предполагающих выдачу кредитных карт. Самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, основные образовательные кредиты и поручительства. Он не распространяется на выдачу денежных средств по имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам. Самозапрет различается по виду кредитора (банк или МФО), по способу обращения за займом или кредитом (в офисе и дистанционно либо только дистанционно).

Авторы законопроекта считают, что увеличение лимита по действующей карте способно существенно увеличить долговую нагрузку и размер возможного ущерба при неправомерном доступе к дистанционному банковскому обслуживанию. И приводят пример, когда у клиента банка первоначальный лимит кредитной карты составлял 30 тыс. руб., а после изменения номера телефона и использования другого устройства было подано заявление на его увеличение до 250 тыс. руб. Банк установил лимит 170 тыс. руб., после чего 165 тыс. руб. были переведены с кредитной карты и значительная их часть была выведена за пределы РФ.

В законопроекте предлагается следующий порядок: если на момент проверки банком клиента действует запрет, распространяющийся на увеличение лимита, банк не вправе будет его повышать. Если запрет будет нарушен, то «кредитор и последующие приобретатели права требования не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверхлимита, действовавшего до запрещенного увеличения, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и иных платежей», указано в пояснительной записке. Обязательства же заемщика в пределах ранее установленного лимита сохраняются.

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей Банка России, 19 февраля 2026 года: Эта история про бесконечно множащееся количество самозапретов выглядит, на мой взгляд, чуть избыточно.

Правозащитники отмечают, что самозапрет уже сам по себе дал мошенникам новые сценарии обмана граждан. Как рассказала замруководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская, каждый шестой россиянин (15,8%) уже сталкивался с попытками обмана, когда злоумышленники звонят от имени «Госуслуг», БКИ или банка и убеждают, что самозапрет установлен «неправильно» и его нужно «исправить» по ссылке. Также поступают жалобы в случаях «увеличения лимита по действующей кредитной карте при установленном самозапрете». По словам госпожи Пожарской, увеличение лимита по карте, по сути, новый кредит, только оформленный в рамках действующего договора, а риски его использования мошенниками ничуть не ниже.

Эксперты отмечают, что, помимо увеличения лимита по ранее выданной кредитной карте, злоумышленники используют и другие схемы. По словам председателя комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимура Аитова, мошенники могут убедить гражданина снять самозапрет, а также оформлять кредиты на родственников или знакомых, у которых самозапрета нет.

Вместе с тем МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что мошеннические случаи с увеличением лимита по кредитной карте не могут быть массовыми. «Если бы это была массовая практика, ЦБ уже отреагировал бы на ее появление и внес коррективы в рекомендации по критериям признаков мошенничества»,— уверен он. При этом пример, описанный в пояснительной записке, по его мнению, вызывает вопросы к службе кибербезопасности банка. «Гражданин сменил телефон, тут же попросил увеличить лимит и, получив одобрение, сразу переводит средства — даже для неспециалиста такой набор действий выглядит подозрительно»,— констатирует эксперт.

Максим Буйлов