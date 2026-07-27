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ЦБ ужесточит макропруденциальные лимиты для некоторых категорий потребкредитов

Центробанк России ввел более строгие макропруденциальные лимиты на выдачу необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов. Новые правила будут действовать в четвертом квартале 2026 года.

Регулятор уточнил, что ограничения касаются займов без обеспечения и без лимита кредитования, а также нецелевых потребкредитов под залог недвижимости и автомобилей. В то же время Банк России сохранил прежние значения надбавок для займов, обеспеченных залогом транспортных средств.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ужесточение регулирования потребительских кредитов Центральным банком России является частью долгосрочной стратегии, направленной на сдерживание роста долговой нагрузки населения и повышение устойчивости банковского сектора. Эти меры включают в себя не только макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки к коэффициентам риска, но и проработку мер по ограничению выдачи высокорискованных кредитов, особенно заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Целью является снижение количества рискованных займов и предотвращение формирования «пузырей» на рынке, что, как показывает опыт предыдущих лет, может привести к значительному росту просроченной задолженности и дефолтов.

Банк России последовательно ужесточает макропруденциальные лимиты и надбавки, влияя на различные сегменты кредитного рынка. Например, ограничения касались ипотечных кредитов, особенно высокорискованных, а также микрозаймов. Снижение доли заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% в объемах выдач стало заметным следствием этих мер. Регулятор также указывает на возможный риск увеличения доли «серого» кредитования, куда могут уходить заемщики, не соответствующие новым требованиям банков и МФО.

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