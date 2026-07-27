ЦБ ужесточит макропруденциальные лимиты для некоторых категорий потребкредитов
Центробанк России ввел более строгие макропруденциальные лимиты на выдачу необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов. Новые правила будут действовать в четвертом квартале 2026 года.
Регулятор уточнил, что ограничения касаются займов без обеспечения и без лимита кредитования, а также нецелевых потребкредитов под залог недвижимости и автомобилей. В то же время Банк России сохранил прежние значения надбавок для займов, обеспеченных залогом транспортных средств.
Ужесточение регулирования потребительских кредитов Центральным банком России является частью долгосрочной стратегии, направленной на сдерживание роста долговой нагрузки населения и повышение устойчивости банковского сектора. Эти меры включают в себя не только макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки к коэффициентам риска, но и проработку мер по ограничению выдачи высокорискованных кредитов, особенно заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Целью является снижение количества рискованных займов и предотвращение формирования «пузырей» на рынке, что, как показывает опыт предыдущих лет, может привести к значительному росту просроченной задолженности и дефолтов.
Банк России последовательно ужесточает макропруденциальные лимиты и надбавки, влияя на различные сегменты кредитного рынка. Например, ограничения касались ипотечных кредитов, особенно высокорискованных, а также микрозаймов. Снижение доли заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% в объемах выдач стало заметным следствием этих мер. Регулятор также указывает на возможный риск увеличения доли «серого» кредитования, куда могут уходить заемщики, не соответствующие новым требованиям банков и МФО.