ЦБ ужесточит макропруденциальные лимиты для некоторых категорий потребкредитов

Центробанк России ввел более строгие макропруденциальные лимиты на выдачу необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов. Новые правила будут действовать в четвертом квартале 2026 года.

Регулятор уточнил, что ограничения касаются займов без обеспечения и без лимита кредитования, а также нецелевых потребкредитов под залог недвижимости и автомобилей. В то же время Банк России сохранил прежние значения надбавок для займов, обеспеченных залогом транспортных средств.