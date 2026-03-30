Банки и МФО 309 тысяч раз нарушили самозапреты клиентов на кредиты
С марта 2025 года Центробанк (ЦБ) выявил 309 тыс. нарушений действия механизма самозапретов. Речь идет о случаях, когда микрофинансовые организации (МФО) заключали с человеком договор займа без проверки наличия ограничений. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.
По словам господина Кочеткова, нарушения допускают одни и те же компании. Их «около сотни», названия организаций он не привел. Аналогичные нарушения допустили «отдельные банки», но их количество «значительно меньше», сказал «Ведомостям» представитель ЦБ. С начала действия механизма самозапрета регулятор выявил свыше 40 тыс. случаев заключения банками договора без проверки сведений о наличии самозапрета.
ЦБ направляет нарушителям предписание о недопущении подобного в будущем и просит уведомить гражданина, что он фактически может взятые деньги не возвращать. Пока ЦБ не увидел жалоб со стороны кредиторов по данному вопросу.
Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане России могут установить запрет на оформление потребительских кредитов и займов через портал «Госуслуги» или подать заявление через МФЦ.
В Госдуме говорили, что россияне 35–45 лет чаще всего устанавливают самозапрет на кредит. В сентябре 2025 года ЦБ также ввел обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам. Это время между подписанием договора о займе и зачислением денег на счет заемщика. Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. доступны для использования через четыре часа после подписания договора, на сумму более 200 тыс. руб. — через 48 часов.