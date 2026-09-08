Денежное вместо

В первом полугодии объем рефинансирования кредитов наличными вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 400 млрд руб. При этом, несмотря на замедление темпов снижения ключевой ставки, участники рынка ожидают усиления спроса на рефинансирование во второй половине текущего и начале следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объединенное кредитное бюро (БКИ ОКБ) по запросу “Ъ” проанализировало объемы рефинансирования кредитов наличными в первом полугодии 2026 года. Всего в январе—июне объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 430,52 млрд руб., объем новых средств сверх суммы старого долга — 349,16 млрд руб. По сравнению с результатами второго полугодия 2025 года объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос на 43%, год к году рост составил 209%.

В июне 2026 года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, вырос до 92,73 млрд руб., объем новых средств, следует из данных БКИ ОКБ, на 5,6% больше, чем в мае. Это рекордное значение с начала 2025 года. В годовом выражении объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос на 120,1% (с 34,46 млрд руб.). Доля кредитов наличными, выданных для рефинансирования в банке первоначального кредитования, в июне составила 54,7% от совокупного объема, или 50,73 млрд руб., в стороннем банке — 46,3%.

Средний размер кредита наличными при «внутреннем» рефинансировании составил 454 тыс. руб. против 512 тыс. руб. при «внешнем». Срок рефинансирования — в среднем четыре года и восемь месяцев.

Банкиры подтверждают рост спроса на рефинансирование кредитов наличными. В первом полугодии 2026 года объем кредитов наличными на рефинансирование вырос на 43% год к году, при этом доля таких кредитов в общей структуре выдач увеличилась на 6 п. п., сообщили в пресс-службе Альфа-банка. «В июне объем рефинансирования кредитов наличными в ВТБ вырос на 25% по сравнению с маем и достиг 3,3 млрд руб.,— отметили в ВТБ.— Всего за первое полугодие банк оформил порядка 10 тыс. таких кредитов почти на 10 млрд руб. Спрос формируют как клиенты ВТБ, так и заемщики других банков». После рефинансирования ставка по кредиту для клиентов банка в среднем снижается на 16 п. п., а ежемесячный платеж — на четверть, добавили там. «Динамика свидетельствует об усилении интереса клиентов к оптимизации долговой нагрузки. Ранее многие заемщики привлекали финансирование по высоким ставкам, и теперь, в условиях снижения ключевой ставки, активно рассматривают возможности рефинансирования»,— говорит главный управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

430,52 миллиарда рублей составил объем рефинансированных кредитов наличными в первом полугодии 2026 года, по данным БКИ ОКБ

В течение всего второго полугодия 2026 года тренд сохранится, а в 2027 году даже может усилиться, полагает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. «По мере дальнейшего снижения ключевой ставки разрыв между старыми и новыми условиями будет только расти, что продолжит подстегивать спрос,— отмечает он.— На динамику будут влиять и другие факторы: уровень долговой нагрузки заемщиков, требования банков к кредитной истории, а также возможные изменения в регулировании розничного кредитования».

Впрочем, есть и очевидные сдерживающие факторы. По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, в дальнейшем не исключена пауза в снижении ключевой ставки, в результате нет ожиданий роста объемов рефинансирования на банковском рынке до конца года. Цикл снижения ключевой ставки ЦБ начал в июне 2025 года, с тех пор она опустилась с 21% до 14% 24 июля 2026 года и с тех пор не снижалась. Наблюдаемый на сегодня рост относительно прошлого года является восстановительным и все еще слабым относительно тех значений, которые были характерны для рынка в 2023–2024 годах, отмечает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Роман Романовский.

Впрочем, даже в случае сохранения текущего значения ключевой ставки до конца года можно ожидать сохранения объемов рефинансирования, достигнутых во втором квартале, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Доля рефинансирования в структуре выдач кредитов наличными по итогам первого полугодия достигла примерно 15%,— приводит данные начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.— Объем операций вырос почти на 40%». По прогнозам ВТБ, в этом году кредиты наличными станут драйвером розничного кредитования: их продажи на рынке могут вырасти на 66%, до 5,9 трлн руб.

Ксения Дементьева