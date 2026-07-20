НБКИ: число выданных кредитных карт в июне выросло на 19,9%

В июне 2026 года российские банки выдали 1,22 млн новых кредитных карт, что на 19,9% больше по сравнению с июнем 2025 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом по сравнению с маем 2026 года отмечено снижение выдачи карт на 4,2%.

По итогам второго квартала было выдано 3,83 млн кредитных карт, что на 20,2% больше, чем во втором квартале 2025 года, но почти вдвое меньше уровня второго квартала 2024 года – снижение на 44,6%. Такая динамика свидетельствует о сохранении низкого аппетита к риску у банков, которые ужесточают требования к качеству кредитных историй заемщиков.

Лидирующие регионы по числу выданных кредитных карт в июне – Москва (98,5 тыс.), Московская область (71 тыс.), Краснодарский край (51,9 тыс.), Санкт-Петербург (49,1 тыс.) и Свердловская область (39,5 тыс.). В нескольких регионах отмечено сокращение выдачи новых кредиток по сравнению с маем: Краснодарский край — минус 9,9%, Ставропольский край — минус 9,5%, Нижегородская область — минус 6,7%, Алтайский край — минус 6,3%, Татарстан — минус 6,2%. Сокращение также зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге на уровне 3,5% и 5,6% соответственно.