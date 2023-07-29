Повышение призывного возраста, саммит Россия—Африка и визит Шойгу в КНДР

По букве закона

Совет федерации одобрил закон, согласно которому с 1 января 2024 года призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

Совет федерации принял закон о введении штрафов в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат после получения повестки.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России.

В Таганроге был введен режим ЧС после взрыва ракеты.

Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года» Евгения Боткина.

Сыктывкарский суд арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр Минюста иностранных агентов) по делу об оправдании терроризма.

МВД и ФСБ раскрыли в Ингушетии схему миллиардных хищений, в которых участвовало около 30 сотрудников местных подразделений Пенсионного фонда РФ и «Почты России».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о раскрытии коррупционной схемы в Росгвардии.

ЕС расширил санкции против РФ, добавив туда 7 физлиц и 5 компаний, среди них — интернет-издание «Инфорос».

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в Россия бесплатно поставит Буркина-Фасо, Мали и ряду других африканских стран по 25–50 тыс. тонн зерна. Он также объявил о планах открыть в Африке филиалы российских вузов.

Минюст РФ рассматривает создание международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по санкциям.

Минэнерго РФ обсуждает идею составления списка экспортеров бензина, чтобы пресечь схемы серого экспорта.

Правительство РФ в августе может запустить эксперимент по контролю за соответствием и безопасностью товаров c помощью системы маркировки «Честный знак».

«Роснефть» хочет снять нормативные барьеры для проведения геологоразведки.

НАТО на фоне прекращения зерновой сделки усиливает разведку в регионе Черного моря.

Цифры недели

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия списала африканским странам $23 млрд долгов, а также выделит около $90 млн на развитие.

Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,25%. Это самый высокий уровень с начала 2001 года.

ФРС США повысила ключевую ставку до 5,25–5,50%.

Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов впервые с начала 2022 года.

Добыча газа в РФ снизилась на 14,9% в первом полугодии.

В 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2,0–2,5% ВВП.

С начала 2023 года количество сервисов, принимающих оплату криптовалютой в РФ, увеличилось на 15–20%.

К сентябрю 2023 года средние цены на гречневую крупу могут вырасти с 41 тыс. руб. до 45 тыс. руб. за тонну.

В Москве два нежилых здания пострадали от беспилотников.

В Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000%.

Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг на $144.

Цитаты недели

«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами» (глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас о повышении призывного возраста).

«Именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность» (президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Россия—Африка).

«С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание» (министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом).

«Мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года» (вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров о производстве боеприпасов).

Отставки и назначения

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева переходит на должность советника председателя ЦБ с 1 августа.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба «Общероссийского народного фронта».

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников уходит с поста гендиректора. Преемником станет глава Dodo Brands в США Алена Тихова.

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны.

Военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Президент отказался уходить в отставку.

Сделки недели

Volkswagen подтвердил продажу 100% российских активов компании «Арт-Финанс» за €125 млн.

Американский производитель респираторов 3М вышел из российских активов и получил $18 млн прибыли.

Новым владельцем интеллектуальной собственности и бренда книжной сети «Республика» стал Дмитрий Алиев.