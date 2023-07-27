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Лесотундра новых возможностей

«Роснефть» хочет снять нормативные барьеры для проведения геологоразведки

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» столкнулась с проблемой при согласовании с властями геологоразведочных работ в Арктике, где нефтекомпания осваивает участки своего проекта «Восток Ойл». «Роснефть» обратилась с правительство, указав на риски срыва геологоразведки в лесотундре севера Красноярского края из-за изданного в 2022 году постановления правительства, которое запрещает такие работы. В Минприроды заявили “Ъ” о готовности внести коррективы в нормативную базу.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Роснефть» проинформировала правительство об отказах ведомств в согласовании сейсморазведочных работ на участках с лесотундрой. По мнению компании, ввиду ограниченности полевого сезона для проведения сейсмики получение разрешительной документации в кратчайшие сроки критически важно. По данным “Ъ”, письмо с таким содержанием глава нефтекомпании Игорь Сечин направил премьеру Михаилу Мишустину в конце июня.

Господин Сечин в своем обращении поясняет, что прежде геофизические работы «беспрепятственно» проводились на основании распоряжения правительства от 2013 года №849-р, которым утверждался перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов.

Документ утратил силу в апреле 2022 года после издания нового распоряжения правительства №999-р, которым, по словам главы «Роснефти», не предусмотрено размещение «сооружений и оборудования, используемого при прокладке геолого-геофизических и сейсмических профилей», в лесотундре, выполняющей защитные функции. Теперь нефтекомпания просит скорректировать это распоряжение.

«Роснефть» опасается, что текущая версия документа приведет к срыву сроков и объемов добычи и «окажет отрицательное влияние на развитие арктических территорий, в том числе севера Красноярского края». Нефтекомпания проводит в регионе геологоразведку на участках таймырского проекта «Восток Ойл», который рассчитывала запустить к 2024 году. К этому времени она планировала построить нефтепровод, который свяжет месторождения Ванкорского кластера и Пайяхскую группу, а также терминал в бухте Север для отгрузки нефти по Севморпути. О завершении строительства объектов «Роснефть» не сообщала.

В Минприроды подтвердили “Ъ” обращение нефтекомпании и поддержали его: «"Роснефть" предложила внести изменения в разрешенный перечень и внести в него размещение таких объектов для геологоразведочных работ, как "сооружение и оборудование, используемые при прокладке геолого-геофизических и сейсмических профилей", "скважина поисковая временная" в лесотундровых лесах».

К лесотундре относятся леса, расположенные в неблагоприятных природно-климатических условиях на границе с тундрой, выполняющие защитные и климаторегулирующие функции, пояснили в Минприроды: в них ограничен режим хозяйственной деятельности.

Площадь защитных лесов в РФ составляет 285 млн га, из которых 241 млн га (85%) относятся к ценным лесам, добавили в министерстве, в состав ценных лесов на площади 119 млн га (49,6%) входят лесотундровые леса. «Роснедра и Рослесхоз также поддержали предложение "Роснефти". Необходимо отметить, что перечнем не запрещается осуществление геологического изучения недр в лесотундровых лесах»,— отметили в Минприроды.

Регулирование лесных отношений в российском праве основано на разрешительном типе регулирования, поясняет советник Orchards Азат Ахметов. В соответствии с Лесным кодексом возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (именно к таким объектам относится оборудование для проведения сейсмики), на землях лесного фонда допускаются при осуществлении геологического изучения недр, продолжает он: кодекс прямо оговаривает, что перечень таких некапитальных строений утверждается правительством.

Однако распоряжение №999-р не предусматривает возможность размещения «сооружений и оборудования, используемых при прокладке геолого-геофизических и сейсмических профилей», то есть сейчас оно запрещено, резюмирует господин Ахметов.

Дмитрий Козлов

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