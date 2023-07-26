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Коммерсантъ FM
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Добыча газа в РФ снизилась на 14,9% в первом полугодии

Добыча газа в РФ в январе—июне 2023 года составила 267 млрд куб. м, следует из данных Росстата. Это на 14,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В июне в РФ добыли 34,6 млрд кубометров газа — на 11,9% меньше, чем годом ранее, и на 12,5% меньше, чем в мае 2023-го.

За полгода произведено 16 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Падение составило 4,5% год к году. В июне производство составляло 2,3 млн тонн (–8,7% к июню 2022-го и –20,9% к маю 2023-го).

Как сообщал ранее «Ъ», сокращение производства газа в РФ в июне замедлилось. Это объясняется тем, что в июне стал ослабевать эффект высокой базы 2022 года. «Газпром» снизил добычу в июне примерно на 14,8%, до 24,9 млрд кубометров. В первом полугодии показатель упал на 19%, до 204,7 млрд кубометров. Также заметно сократил производство НОВАТЭК на фоне плановых ремонтов.

О снижении производства газа в РФ — в материале «Ъ» «Добыча газа замедляет падение».

Леонид Уварчев

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