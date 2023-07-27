Путин объявил о планах открыть в Африке филиалы российских вузов и русских школ

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Россия—Африка, сообщил, что в РФ обучаются 35 тыс. студентов из Африки. По его словам, Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов для расширения сотрудничества. Также президент сообщил о планах открыть в странах Африки школы с изучением русского языка и увеличить в РФ квоты на студентов с африканского континента.

«Изучение русского языка и внедрение российских образовательных стандартов в Африке заложит основу для развития дальнейшего сотрудничества»,— подчеркнул президент. По его словам, кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках российско-африканского сетевого университета.

«Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ»,— добавил Владимир Путин.

Глава государства заявил, что число студентов из Африки в России ежегодно растет: за три года квота на обучение для них из федерального бюджета увеличилась в 2,5 раза. В следующем учебном году квота составит 4,7 тыс. человек. В 28 странах Африки, рассказал господин Путин, запущен проект по обучению преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. В связи с этим планируется увеличить набор студентов из Африки в педагогические ВУЗы РФ.

Владимир Путин также сообщил, что в рамках саммита в Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки». Соглашение предполагает совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса.

Лусине Баласян