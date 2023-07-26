В России могут создать юридический щит от решений западных судов

Минюст рассматривает создание международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по санкциям, заявил глава ведомства Константин Чуйченко. Он обнародовал инициативу на круглом столе в рамках саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге. В чем будет заключаться суть этого договора, он не пояснил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута, который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока. Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2022 года группа сенаторов во главе с первым зампредом Совета федерации Андреем Турчаком внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности (до десяти лет лишения свободы) за исполнение западных санкций в России. Инициатива до сих пор не была рассмотрена в первом чтении. Законодатели уже пытались реализовать эту идею в 2018 году, но тогда категорически против высказалось бизнес-сообщество.

Лаура Кеффер