В Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000%

В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791 574 россиянина. Это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны. По его данным, более половины российских граждан прилетели на Пхукет. В местной туристической ассоциации заявили, что Россия стала «основным источником туристов на острове» в текущем году.

Как отмечает агентство недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл, до 338 штук. Из них около половины купили граждане РФ. В FazWaz Property Group сказали, что россияне являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете, и приобретают ее в том числе для сдачи в аренду. В частности, один неназванный россиянин купил 16 вилл.

Вице-президент российского Sotheby's International Realty Елена Мариничева описала агентству «типичного российского покупателя» в Таиланде. По ее словам, это предприниматель около 30 лет из восточной части России. Она добавила, что все больше инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга также считают тайский рынок привлекательным.

Bloomberg обращает внимание, что в Таиланде увеличивается количество заведений с русской кухней, а также вывесок и рекламы на русском языке. Уточняется, что у россиян, однако, могут возникнуть проблемы с переводом средств в Таиланд. В числе возможных вариантов оплаты — использование наличных евро и долларов, цифровые активы или китайская платежная система Union Pay.

Минэкономики сообщало, за первый квартал 2023 года число поездок в Таиланд увеличилось в 12 раз, это произошло за счет возобновления прямого авиасообщения. По данным российского Минтранса, за первое полугодие Таиланд посетили 800 тыс. россиян.

Подробности — в материале «Ъ» «Авиакомпании налетали положенное».

Лаура Кеффер