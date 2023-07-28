Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000%

В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791 574 россиянина. Это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны. По его данным, более половины российских граждан прилетели на Пхукет. В местной туристической ассоциации заявили, что Россия стала «основным источником туристов на острове» в текущем году.

Как отмечает агентство недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл, до 338 штук. Из них около половины купили граждане РФ. В FazWaz Property Group сказали, что россияне являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете, и приобретают ее в том числе для сдачи в аренду. В частности, один неназванный россиянин купил 16 вилл.

Вице-президент российского Sotheby's International Realty Елена Мариничева описала агентству «типичного российского покупателя» в Таиланде. По ее словам, это предприниматель около 30 лет из восточной части России. Она добавила, что все больше инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга также считают тайский рынок привлекательным.

Bloomberg обращает внимание, что в Таиланде увеличивается количество заведений с русской кухней, а также вывесок и рекламы на русском языке. Уточняется, что у россиян, однако, могут возникнуть проблемы с переводом средств в Таиланд. В числе возможных вариантов оплаты — использование наличных евро и долларов, цифровые активы или китайская платежная система Union Pay.

Минэкономики сообщало, за первый квартал 2023 года число поездок в Таиланд увеличилось в 12 раз, это произошло за счет возобновления прямого авиасообщения. По данным российского Минтранса, за первое полугодие Таиланд посетили 800 тыс. россиян.

Подробности — в материале «Ъ» «Авиакомпании налетали положенное».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...