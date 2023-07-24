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Коммерсантъ FM
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Оркестр бомбили

Беспилотники над Москвой были обнаружены за полчаса до взрывов

В результате налета беспилотников на Москву серьезно повреждено здание Центрального военного оркестра Министерства обороны России. В домах на Комсомольском и проспекте Лихачева взрывами выбиты десятки стекол, в том числе витринных, при этом обошлось без пострадавших. В военном ведомстве отмечают, что оба БПЛА не долетели до своих целей — их подавили средства радиоэлектронной борьбы и они потерпели крушения. По данным полиции, дроны могли находиться в небе над столичным регионом от 25 минут до получаса.

Полиция оцепила поврежденное здание на Комсомольском проспекте

Полиция оцепила поврежденное здание на Комсомольском проспекте

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Полиция оцепила поврежденное здание на Комсомольском проспекте

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», несмотря на то, что атака дронов произошла ранним утром, ее очевидцами стали десятки человек. Первое сообщение о крупном беспилотнике, летящем в сторону Москвы, полиция получила от жителя подмосковного Домодедово в 3:19. Затем в службу «02» поступили еще два аналогичных сигнала.

С 3:34 столичная полиция получила 11 сообщений о беспилотниках в небе от жителей вначале Южного административного округа, а затем и Центрального.

В 3:44 раздался первый взрыв: БПЛА, пробив крышу двухэтажного здания Центрального военного оркестра Министерства обороны (Комсомольский проспект, 18), взорвался внутри него. Обошлось без жертв и пострадавших, но сам объект получил серьезные повреждения.

Кроме того, взрыв, эквивалентный по мощности нескольким килограммам тротила, оставил без окон с десяток квартир в округе и даже вынес витрины в магазинах, в том числе в магазине «Гавана», расположенных на противоположной стороне проспекта.

Сколько средств и сил придется потратить на восстановление объекта, в котором базируется созданный еще в 1927 году оркестр, должна установить специальная комиссия.

Подробности налета беспилотников на Москву 30 мая

Группы немедленного реагирования полиции не успели добраться до места первого ЧП, как произошло второе — примерно через четыре минуты взрыв раздался в недостроенной высотке (проспект Лихачева, 15). Сработала взрывчатка, установленная в дроне, влетевшем в здание на уровне19−20 этажей. Ударная волна фактически оставила оба этажа без остекления, но бетонные конструкции здания выдержали.

Власти Москвы пообещали помочь гражданам с ремонтом.

В свою очередь, Минобороны сообщило, что его сотрудниками был предотвращен теракт в столице — налет украинских БПЛА. По данным ведомства, оба беспилотника были подавлены средствами РЭБ и сбившись с курсов, рухнули вниз.

Какие именно дроны использовались для налета, предстоит установить экспертам ФСБ. По предварительным данным, это были БПЛА самолетного типа UJ-22 Airborne, выпускаемые на Украине.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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