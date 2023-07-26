Похищенные деньги списали на пенсионеров

МВД раскрыло в Ингушетии схему миллиардных хищений, в которых участвовало около трех с половиной десятков сотрудников, в том числе руководящих, местных подразделений Пенсионного фонда России (ПФР; с 2022 года объединен с Фондом социального страхования в единый Социальный фонд) и «Почты России». По данным следствия, хищения совершались организованным преступным сообществом путем внесения в реестры липовых данных о выплатах пенсионерам, благодаря чему в республику поступали из бюджета дополнительные средства. В материалах расследования речь идет примерно о 2 млрд руб. Практически все участники ОПС находятся под арестом, экс-руководитель регионального отделения ПФР Ислам Сейнароев объявлен в розыск.

Организованное преступное сообщество (ст. 210 УК РФ), по данным сотрудников следственного департамента МВД РФ и их ингушских коллег, было создано руководителем республиканского отделения Пенсионного фонда России Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения «Почты России» Камбулатом Сукиевым. В ОПС, по данным силовиков, они вовлекли несколько десятков человек — ответственных работников социальных учреждений и большинство руководителей отделений почтовой связи городов и сел республики. Впрочем, многие из них могли не догадываться, что выполняют незаконные распоряжения. Их к уголовной ответственности пока не привлекли, в отношении них проводятся проверки.

Всего, как сообщили в МВД республики, под стражей находятся 34 человека, в том числе и Камбулат Сукиев. Ислам Сейнароев успел скрыться и сейчас в розыске.

Как объяснил источник “Ъ” в центральном аппарате Социального фонда России, в 2019–2021 годах отделение тогда еще ПФР по Ингушетии неоднократно запрашивало у центрального аппарата дополнительные средства на выплату пенсий, не предоставляя при этом обоснование для дополнительного финансирования. После смены руководства фонда весной 2021 года центральный аппарат ПФР инициировал ревизию выделения средств. Одновременно с этим проверку в отделении по Ингушетии начало проводить Федеральное казначейство. Эти материалы впоследствии легли в основу для возбуждения дела правоохранительными органами.

Доследственную проверку расходования средств ингушским отделением ПФР проводили управление «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. На основе выводов оперативников, как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил 15 февраля этого года. В его рамках были проведены масштабные обыски по месту жительства и работы чиновников в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Тогда более 1 тыс. оперативников одномоментно работали по 60 адресам.

Схема хищений, по данным следствия, была проста. Чиновники через единую систему электронного документооборота ПФР сформировали реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. По данным следствия, в сформированном таким образом реестре на основе фальшивого перерасчета единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тыс. руб. Фигуранты дела, считает следствие, были хорошо осведомлены о том, что оснований для перерасчета пенсионных выплат не было. Незаконно начисленные деньги из бюджета ПФР, по материалам дела, переводились на расчетные счета отделений «Почты России» с указанием назначения платежа — «финансирование пенсий, пособий и ЕДВ». Там полученные средства, по версии следствия, обналичивались руководителями почтовых отделений. Всего, как установило следствие, деньги, которые махинаторы обналичили и похитили, были выделены на выплаты 600 пенсионерам. Всего таким образом, по данным следственных органов, из бюджета было похищено 2 млрд руб.

Интересно, что в 2012 году, когда господина Сейнароева назначали на должность главы отделения ПФР, в качестве одной из приоритетных стоящих перед ним задач в СМИ тогда называлось «искоренение финансовых махинаций и коррупционных схем». Дело в том, что предыдущий глава ингушского отделения ПФР Мовли Вышегуров был уволен и привлечен к уголовной ответственности за многомиллионные хищения средств, выделенных для выплат материнского капитала.

«"Почта России" оказывала содействие правоохранительным органам на всех этапах следствия. Клиенты компании в результате противоправных действий не пострадали»,— заявили “Ъ” в компании.

Муса Мурадов, Юрий Литвиненко