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Коммерсантъ FM
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AP: президент Нигера отказался уходить в отставку

Президент Нигера Мохамед Базум не будет подавать в отставку после переворота. Об этом Associated Press сообщил источник, близкий к президенту. По его словам, переговоры между мятежниками и президентом продолжаются.

Мохамед Базум

Мохамед Базум

Фото: File Photo, Reuters

Мохамед Базум

Фото: File Photo, Reuters

Подробности переговоров не приводятся. По оценке Associated Press, до сих пор неясно, кто управляет Нигером на данный момент, поскольку военные не выдвинули лидера, а президент до сих пор не в отставке.

Военные мятежники из президентской гвардии Нигера заявили об отстранении главы государства и его семьи от властных полномочий ночью 27 июля. Позднее мятежников поддержало командование армии Нигера.

Президент Нигера Мохаммад Базум поддерживал территориальную целостность Украины в ООН. Кроме того, Нигер входит в созданную Украиной инициативу под названием Крымская платформа, нацеленную на возвращение Крыма под контроль Украины.

Анастасия Ларина

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